

Ocean Photographer of the Year : focus sur le Fenua

Tahiti, le 4 septembre 2025 – Quatre photographes basés à Tahiti sont en lice dans trois catégories de la finale du prestigieux concours international Ocean Photographer of the Year 2025 : Ben Thouard, primé en 2022, Marc Lenfant, Joaquin Fregoni et Théo Guillaume. Le photographe espagnol Álvaro Herrero et la Japonaise Yuka Takahashi signent également deux clichés dans les eaux polynésiennes. Les lauréats parmi les 75 œuvres sélectionnées seront annoncés le 18 septembre, à Londres.





Le magazine Oceanographic organise chaque année le concours Ocean Photographer of the Year , qui récompense les meilleures photographies marines à travers le monde. Cette année, sept catégories sont ouvertes pour témoigner de la beauté de la “planète bleue”, mais aussi des menaces qui pèsent sur elle.Tous plus beaux ou surprenants les uns que les autres, les 75 clichés finalistes ont été dévoilés le mois dernier. Entre l’Antarctique, le Mexique, l’Indonésie ou encore Palau, la Polynésie française est largement représentée avec la qualification de quatre photographes basés à Tahiti.

Surf, baleines et tortues

Trois concourent en catégorie “aventure”. On retrouve Ben Thouard, grand lauréat de l’édition 2022 connu pour ses prises de vue sous-marines à Teahupo’o, qui a choisi de présenter “une journée difficile à Nazaré”, célèbre spot de surf de gros au Portugal. Marc Lenfant a opté pour “une illusion saisissante” au creux de la vague de Teahupo’o, où la tête du surfeur et les courbes de l’eau semblent former un œil. Teahupo’o, c’est aussi le cadre choisi par l’Argentin Joaquin Fregoni, qui a capturé l’envolée d’un surfeur “après avoir encaissé une énorme vague”. Il présente une seconde photo, l’œil d’une baleine en noir et blanc, en catégorie “beaux-arts”. Finaliste en catégorie “jeune photographe”, Théo Guillaume, également biologiste marin, est parvenu à saisir le jet d’eau des narines d’une tortue.



La Polynésie est aussi mise à l’honneur par deux représentants étrangers. L’Espagnol Álvaro Herrero, élu photographe sous-marin de l’année 2025 en février, nous plonge en apnée avec deux baleines à bosse. Même thématique traitée sous un autre angle, façon ballet “synchronisé”, par la jeune photographe japonaise Yuka Takahashi, étudiante vétérinaire aux États-Unis.



Choisis par un jury composé de photographes spécialisés, de rédacteurs en chef et de conservateurs de musées et de galeries, les gagnants de l’édition 2025 seront proclamés le 18 septembre, à Londres.









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 4 Septembre 2025 à 14:59 | Lu 188 fois



