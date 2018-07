Obésité : le développement personnel comme levier

PAPEETE, le 27 juillet 2018 - Karl Teai, membre de la deuxième promotion de l’incubateur Prism de la CCISM monte une startup pour aider les personnes en surpoids et en situation d’obésité à retrouver la santé via des outils de développement personnel. Il organise une journée découverte le 9 août. L’occasion pour lui de tester son concept et, pour les patients, de découvrir le panel d’outils existants.



Issu d’une école de commerce qu’il a suivi en métropole, Karl Teai s’est tourné depuis vers l’entrepreunariat social. Il confie : " j’ai fait jusqu’à 120 kg, je sais ce que sont le surpoids et l’obésité. Par ailleurs, j’ai fait un burn out et, pour m’en sortir, je me suis appuyé sur des outils de développement personnel ".



De là, il a imaginé une startup pour venir en aide aux personnes concernées par le surpoids et l’obésité. Une startup qui mettrait à disposition les outils qu’il connaît et qu’il a étudiés en Polynésie et aux États-Unis, comme par exemple : la programmation neuro-linguistique (PNL), l’hypnose, l’Emotional Freedom Technique (EFT), le reiki, la systémie familial.



" Je ne comprends pas pourquoi tous ces outils ne sont pas enseignés à l’école. Ils m’ont beaucoup aidé à mieux me connaître et à mettre de l’ordre dans ma vie ." Aujourd’hui, il veut en faire profiter les autres. Il a intégré la deuxième promotion de Prism " car, ce qui me plaît dans cet incubateur c’est la volonté de base du fondateur qui est d’allier le social et l’économique ".



D’après Karl Teai " on peut perdre du poids rapidement et facilement, il suffit pour ça d’aller sur Google ". Mais les résultats ne sont pas pérennes. Lui entend changer les habitudes pour que la perte de poids soit définitive. " Les gens n’ont pas besoin de savoir quoi faire, ils ont besoin de savoir pourquoi le faire ."



" La plupart d’entre nous fonctionne de façon automatique, on mange parce qu’il est midi, parce qu’on s’ennuie, parce qu’on nous l’a dit. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi, si on a vraiment faim, si ce qui se trouve dans notre assiette correspond vraiment à nos envies. "



Avec sa startup il espère mettre en place des parcours individuels avec des professionnels. Le 9 août, pour sa journée d’ateliers, il a invité plusieurs intervenants. Suzanna Duarte qui arrive du Brésil fera un atelier sur la conscience alimentaire, Fabrice Maillan, hypnothérapeute parlera des différentes causalités psychologiques du poids, Sabine Quiatol, thérapeute en cadre systémique et systémie familiale parlera de " notre relation au corps et comment l’accueillir ", enfin deux témoins parleront de leur parcours et expérience.



La journée permettra aux inscrits de découvrir leurs leviers de motivations, leurs canaux sensoriels privilégiés, de comprendre le fonctionnement d’une habitude ainsi que les mécanismes liés au grignotage ou bien encore de faire la lumière sur les mécanismes émotionnels. Tout un programme.