

OPT s’impose au marathon Polynésie La 1ère

Tahiti, le 28 mars 2026 - Samedi, la course de va’a marathon Polynésie La 1ère a fêté 35e anniversaire. Moment incontournable du V6 au Fenua, cette édition a été à la hauteur de l’événement. Lancement de la saison, animations au parc Vairai, bataille sur l’eau et toujours autant de participants. 119 pirogues étaient présentes sur le plan d’eau avec, comme nouveauté cette année, la présence des benjamins filles et garçons. Pour le Top 20, c’est OPT qui s’impose en 3 h 41’ 52’’ 47 devant Shell Va’a et EDT Va’a. Chez les filles, Ihilani débute fort en franchissant la ligne d’arrivée en tête en 4 h 41’ 35’’ 02. Le Top 40 est remporté par l’équipe de Huahine Fare Ara en 3 h 48’ 16’’ 92.



Un parfum de festivité flotte dans les allées du parc Vairai ce samedi matin. Rien de plus normal, car l’association Va’a de Polynésie La 1ère fête la 35e édition de sa course devenue historique. Un événement incontournable du calendrier puisqu’il marque le lancement de la saison du V6 marathon. Toutes les équipes sont donc présentes et, cette année, des nouveautés agrémentent encore une fois cette belle matinée. “Je suis quelqu’un qui n’aime pas la routine, donc chaque année, on essaie de trouver de nouvelles choses à mettre en place. J’aime me lancer des défis, ça permet de nous motiver et de continuer à faire un événement qui plaît. Donc cette année, on a mis en place un parcours pour les benjamins, filles et garçons. On a aussi renforcé la catégorie des vétérans 60 pour la course en lagon et on a travaillé avec les carbass pour animer la matinée sur le parc. De 6 à 9 heures, ils ont mis de l’ambiance, tellement que certains rameurs ont failli louper le départ !”, sourit la présidente de l’association Va’a de Polynésie La 1ère, Noëlla Tau.



De l’ambiance partout donc, et surtout sur l’eau où les 119 pirogues s’apprêtent à s’élancer sur la grande course entre Tahiti et Moorea pour les Top 20, Top 40, mixtes, vétérans 40 et 50, open filles et entreprises, ou sur le parcours lagonaire pour les vétérans 60, cadets et cadettes, benjamins et benjamines, minimes et juniors, filles et garçons, et para va’a. Une grosse bataille s’annonce, surtout que les cadors veulent très vite marquer leur territoire en vue d’une saison qui s’annonce déjà intense. Avec trois départs décalés toutes les dix minutes sur la grande course pour plus de fluidité et de sécurité, l’organisation a, comme tous les ans, bien fait les choses.



Sur la catégorie reine, le Top 20, sont rassemblées les vingt meilleures équipes de la dernière édition. Et c’est Shell Va’a, septuple champion, qui prend, avec Enviropol, les devants et se retrouve en tête à la sortie de la passe de Taapuna. Une entrée dans l’océan qui va s’avérer décisive, par le cap pris par chacun. Suivis par Air Tahiti et EDT, les deux leaders décident de tirer tout droit sur la passe de Vaiare, alors que leurs concurrents, comme la team OPT, choisissent de prendre vers l’est. La bataille stratégique commence et seule l’arrivée à Moorea validera les choix. Dans leur sillage, le Top 40 a un objectif clair : aller chercher les cinq premières places qualificatives pour le Top 20 lors de la prochaine édition.



La première étape pour EDT, le titre pour OPT



À l’arrivée de la passe de Vaiare, la surprise vient de la team EDT. Les coéquipiers du peperu Haamatai Léon rentrent dans le lagon en tête, suivis de Shell, OPT et Air Tahiti. Malgré un retour des hommes au coquillage, menés par le nouveau transfuge, ancien d’OPT, Keith Vernaudon, EDT franchit la ligne d’arrivée sur la plage de Temae en tête, suivi donc de Shell. Coup double pour EDT à Moorea, car les vétérans 40 remportent aussi ce premier tronçon. Chez les Top 40, c’est l’équipe de Huahine, Fare Ara, qui s’impose. Chez les femmes, l’équipe d’Ihilani Va’a a mené sur tout le parcours et arrive logiquement en tête.



Mais rien n’est encore fait, car les chronos sont serrés après cette première étape. Et le changement d’équipage va aussi être déterminant, tout comme le choix du cap, encore une fois. Trois options se dessinent pour nos ‘aito : un plein axe sur la passe de Taapuna, un autre à l’est vers l’aéroport et un à l’ouest vers Paea.



À la sortie du lagon, c’est OPT qui mène les débats, suivi d’Air Tahiti et de Shell Va’a, en duel avec EDT. Mais les conditions se sont levées et auront sûrement une influence sur la fin de course. À chacun son cap, et le premier à entrer dans la dernière ligne droite du lagon de Taapuna, c’est OPT. Déterminés et seuls en tête, les postiers ont lâché leurs concurrents et entrent dans ce dernier sprint en leaders incontestés. Ils ne seront jamais rattrapés et mettent pratiquement deux minutes au deuxième, Shell Va’a, sur cette deuxième étape, ce qui leur permet de remporter cette 35e édition. Une belle performance au vu du très bon niveau des adversaires et des conditions sur ce retour.



Pour le Top 40, Fare Ara, malgré sa cinquième place sur cette étape, remporte la course devant Green Lantern de Bora Bora. Chez les vétérans 40, encore une équipe de Bora Bora : la team Nunue Va’a monte sur la première marche du podium devant EDT. Enfin, chez les femmes, Ihilani Va’a domine ce retour et remporte cette course loin d’être simple.



La fête aura été belle pour cette 35e édition et lance une saison 2026 qui s’annonce, encore une fois, indécise tant les équipes ont montré de l’envie et de la détermination.









Interviews



Keahi Agnieray, rameur OPT

“On avait de bonnes sensations au départ, donc on sentait qu’on pouvait faire quelque chose. On a gardé le même cap que les autres années, ça nous a réussi. On a fait un bon retour sur Tahiti, ça nous a permis de rattraper notre retard de l’aller. On commence bien la saison, merci à tous les boys !”



Noëlla Tau, présidente de l’association Va’a Polynésie La 1ère

“Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cette course. Sans elles, on ne pourrait pas y arriver. On est vraiment contents aujourd’hui, car tout s’est bien passé, que ce soit sur l’eau ou au parc.”



Vaimiti Maoni, rameuse d’Ihilani Va’a

“Les conditions sur le retour ont été difficiles. Il fallait faire attention à ne rien casser et ne pas chavirer. Je tiens vraiment à féliciter les filles qui ont fait le retour, surtout Naniloa Arai qui a fait toute la course. C’est une course pour des warriors. Merci à toutes les équipes féminines car c’était dur aujourd’hui.”

















Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 29 Mars 2026 à 14:53 | Lu 135 fois



