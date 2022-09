OFC U-19 : Un nul sans saveur entre Tahiti et Fidji

Tahiti, le 14 septembre 2022 - La dernière journée de la phase de groupe du championnat U19 de l'OFC opposait notamment Tahiti à Fidji mercredi soir au stade Pater dans le cadre du groupe B. Déjà qualifiées pour les quarts de finale avant la rencontre, les deux équipes ont proposé une rencontre insipide qui s’est soldée par un match nul (0-0).



Cruel dilemme pour la sélection tahitienne mercredi soir dans la mesure où la première place de son groupe engendre un parcours à venir plus difficile que la deuxième place avec notamment la perspective de rencontrer l'ogre néo-zélandais en demi-finale. Aussi, la question se posait de savoir si les joueurs tahitiens avaient intérêt à gagner pour leur dernière sortie dans le groupe B et le constat valait aussi pour les Fidjiens également déjà qualifiés pour les quarts.



La situation était ambiguë. Les deux équipes ne semblaient pas en tout cas en début de rencontre vouloir disputer un non-match car elles faisaient preuve d'engagement et s'évertuaient à jouer vers l'avant. Les Tahitiens se procuraient une occasion à la 6è minute sur un ballon chaud aux six mètres mais Sevanna le portier fidjien effectuait une sortie acrobatique. C'est plutôt Tahiti qui avait le pied sur le ballon et dominait territorialement d'autant que les Fidjiens ne mettaient pas beaucoup de rythme dans leur jeu et faisaient tourner le ballon derrière lorsqu'ils en avaient la possession.



Au fil des minutes, la rencontre était de plus en plus insipide, les deux équipes démontrant qu'elles n'avaient effectivement pas une réelle volonté de gagner. Ca s'anime quand même un peu des deux côtés en fin de première période ce qui a le don de sortir le public de sa torpeur. 0-0 au repos, ça ne vaut pas mieux.

La programmation des quarts en attente La deuxième mi-temps redémarre sur un tempo pianissimo qui confirme que les deux formations manquent de motivation compte tenu de l’enjeu très relatif de la rencontre. D’autre part, elles en gardent peut-être sous la semelle dans la perspective des quarts de finale. Si la première mi-temps avait été insipide, la seconde tourne carrément à la purge ce qui arrange les Fidjiens car en cas de match nul et dans la mesure où ils possèdent un goal-average moins bon que celui de Tahiti, ils finissent deuxième du groupe et se ménage donc à priori un parcours plus abordable pour la suite de la compétition.



Changement de gardien pour Tahiti à la 65è minute, Anapa Debruyne qui se relève difficilement d’un choc avec un attaquant fidjien laissant sa place à Keahinui Heinis. Ce serait dommage que Bruno Tehaamoana perde son gardien titulaire dans un match où il ne se passe strictement rien, mais Anapa Debruyne rassure en sortant sans donner l’impression d’être blessé. C’est bien l’une des seules informations que l’on retiendra d’une deuxième mi-temps à oublier comme l’ensemble du match d’ailleurs.



Les ‘Aito Taure’a rejoignent les quarts sans avoir puisé dans leur réserve vainqueurs 8-0 d’une faible équipe de Tonga, ayant gagné par forfait contre la ¨Papouasie Nouvelle-Guinée et n’ayant nullement transpiré contre Fidji.



Les quatre quarts de finale auront lieu dimanche mais on ne peut pas encore en donner la composition car il reste un match à jouer aujourd’hui et les échos laissent entendre que le Vanuatu qui est arrivé tardivement et n’a donc disputé aucun match serait repêché par l’OFC au détriment des Cook qui a pourtant disputé ses trois matches dans le groupe A dont un de gagné. Affaire à suivre.

Résultats 3è journée

Groupe A

Nouvelle-Zélande-Salomon 6-0

Cook-Samoa américaines 4-0



Groupe B

Tahiti-Fidji 0-0

Papouasie Nouvelle-Guinée-Tonga, jeudi 15 h 00



Groupe C

Nouvelle-Calédonie-Samoa 4-0



CLASSEMENT

Groupe A

1.Nouvelle-Zélande 9 pts

2.Salomon 7 pts

3.Cook 5 pts

4.Samoa américaines 3 pts



Groupe B

1.Tahiti 7 pts

2.Fidji 7 pts

3.Tonga 2 pts

4.Papouasie Nouvelle-Guinée 0 pt



Groupe C

1.Nouvelle-Calédonie 6 pts

2.Samoa 3 pts

3.Vanuatu 0 pt

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 14 Septembre 2022 à 22:39 | Lu 495 fois