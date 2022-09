OFC U-19 : Les 'Aito Taure'a écrasent Tonga pour leur début

Tahiti, le 8 septembre 2022 - La sélection tahitienne U19 a entamé victorieusement le championnat U19 de l’OFC en battant très largement (8-0 ) Tonga jeudi soir au stade Pater. Les 'Aito Taure’a doivent disputer leur deuxième match du groupe B dimanche contre la Papouasie Nouvelle-Guinée mais la présence des Papous est incertaine pour cause de problèmes de visas.



La Nouvelle-Zélande et les Salomon, nets favoris du groupe A avaient donné le ton mercredi au stade Fautaua en battant respectivement les Cook (8-0) et les Samoa américaines (6-0) en ouverture du championnat U19 océanien. Favori de son groupe, Tahiti a également assumé son statut jeudi soir au stade Pater en s’imposant nettement contre Tonga, l’équipe la plus abordable sur le papier au sein du groupe B.



La première journée des groupe B et C a été tronquée jeudi, la Papouasie Nouvelle-Guinée et le Vanuatu qui devaient jouer contre Fidji et la Nouvelle-Calédonie n’étant pas encore arrivés au fenua faute d’avoir obtenu leur visa. Les deux rencontres ont été reportées mais l’incertitude pèse quant à la venue des Papous et Ni-Vanuatu. L’équipe des Tonga était en revanche bien présente jeudi soir à Pater et elle a permis aux jeunes tahitiens de Bruno Tehaamoana qui évoluaient dans une tenue entièrement blanche et devant une tribune principale copieusement garnie de bien se mettre en jambe et en confiance pour la suite du tournoi.



Les Tongiens ne font pas de complexe en début de match d’autant que les Tahitiens tardent à poser leur jeu et perdent des ballons. Les locaux vont rapidement monter en régime et poser le pied sur le ballon. La formation tahitienne se montre d’abord dangereuse sur des frappes lointaines faute de trouver des espaces pour rentrer dans la surface tongienne. Mais les 'Aito Taure'a vont finir par trouver l’ouverture à la 25è minute, Manuarii Shan reprenant un centre de la tête pour battre le portier tongien de près (1-0). Mais alors que l’on pensait que le but libérerait les Tahitiens, il n’en fut rien car si les locaux dominaient les débats, c’est avec trop de déchets techniques et de mauvais choix offensifs. 1-0 pour Tahiti au repos, on attendait un score plus large compte tenu du niveau de l’adversaire.

Tahiti se lâche en 2è mi-temps Bruno Tehaamoana a dû bien recadrer ses joueurs dans les vestiaires car ils se montraient beaucoup plus appliqués à la reprise et exerçaient un pressing plus haut. Conséquence, Tahiti doublait la mise à la 52è minute sur une attaque placée, Herehau Bennett s’y reprenant à deux reprises pour marquer (2-0) après un premier renvoi de Moala, le gardien tongien. Le match devenait totalement à sens unique et Tahiti alourdissait de nouveau le score par Mathis Boube à la 62è minute (3-0). Quatre minutes plus tard, Mathis Boube marquait son deuxième but et le quatrième de son équipe (4-0).



Les Tongiens n’y étaient plus physiquement et collectivement, Matthis Boubee s’offrant un hat-trick à la70è minute (5-0). Haurea Morgant rentré quelques minutes auparavant tombe dans la surface et bénéficie d’un pénalty gracieusement accordé qu’il transforme lui-même à la 78è minute (6-0). Et l’hémorragie continue pour les Tongiens quand Kahutia Pautu gonfle encore le score à la 86è et à la 88è minute (8-0).



Les ‘Aito Taure’a ont montré deux visages hier soir, l’un peu convaincant en première période, l’autre beaucoup plus enthousiasmant en 2è mi-temps. C’est ainsi qu’ils devront poursuivre leur parcours dans la compétition s’il veulent espérer aller au moins en finale pour décrocher l’un des deux billets pour la Coupe du monde U20.

Les résultats 1re journée

GROUPE A

*Mercredi 7 septembre à Fautaua

-Nouvelle-Zélande-Îles Cook 8-0

-Salomon-Samoa américaines 6-0



GROUPE B

*Jeudi 8 septembre à Pater

-Fidji-Papouasie Nouvelle-Guinée reporté

-Tahiti-Tonga : 8-0



GROUPE C

*Jeudi 8 septembre à Pater

-Nouvelle-Calédonie-Vanuatu reporté



Programme 2è journée

GROUPE A

*Samedi 10 septembre à Fautaua

-12 h 00 : Cook-Salomon

-15 h 00 : Nouvelle-Zélande-Samoa américaines



GROUPE B

*Dimanche 11 septembre à Pater

-17 h 00 : Tonga-Fidji

-20 h 00 : Tahiti-Papouasie Nouvelle-Guinée



GROUPE C

*Dimanche 11 septembre à Pater

-14 h 00 : Samoa-Vanuatu

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 8 Septembre 2022 à 22:29 | Lu 215 fois