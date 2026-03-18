

OFC Pro League : Tahiti United frappe fort d’entrée

Tahiti, le 12 avril 2026 - Porté par un triplé de Germain Haewegene, Tahiti United a largement dominé Solomon Kings (5-1) lors de la cinquième et dernière étape de l’OFC Pro League, disputée aux Fidji. Après une première période accrochée, les Tahitiens ont fait parler leur efficacité offensive pour s’offrir un succès précieux dans la course au top 4.



Pour son entrée dans la cinquième et ultime étape de l’OFC Pro League, qui se déroule aux Fidji, Tahiti United retrouvait Solomon Kings pour un duel déjà disputé quelques semaines plus tôt, conclu sur un score nul (0-0). Entre-temps, les deux formations ont évolué, mais l’objectif reste identique : intégrer le top 4 et décrocher une place en play-offs.



Avec plusieurs ajustements dans le onze de départ, Samuel Garcia et son staff lançaient notamment Franck Papaura, appelé à remplacer au pied levé le capitaine Tehau, tandis que Mathis Lacan honorait sa première titularisation. Ruiz, repositionné en défense centrale, permettait à Paama d’animer le couloir droit et à Athale de se projeter davantage au milieu.



Dès les premières minutes du match, Tahiti United affiche ses intentions. À la 3e minute, Papaura déborde côté gauche et s’infiltre dans la surface, mais son tir est contré in extremis. Sur une pelouse difficile, bosselée, les transmissions restent compliquées, mais les Tahitiens insistent. Ruiz tente sa chance quelques minutes plus tard, obligeant le portier salomonais à intervenir.



En face, Solomon Kings peine à exister offensivement. Seule une longue ouverture vers le capitaine Lofthouse apporte un semblant de danger, bien maîtrisé par Gardner, autoritaire dans sa sortie. Tahiti United domine, se crée des occasions et pense ouvrir le score à la 12e minute. Sur une ouverture lumineuse de Matéo Degrumelle, Lacan centre pour Germain Haewegene qui conclut au point de penalty. Mais après recours à la VAR, le but est refusé pour une faute préalable. Un tournant dans cette première période. Revigorés, les Salomonais se montrent plus pressants et ouvrent le score à la 25e minute. Sur une action bien construite, le centre de David est repris par Lofthouse, qui ajuste Gardner (1-0). Loin de se désunir, les hommes de Samuel Garcia poursuivent leurs efforts. À la 40e minute, le Fidjien Waranaivalu, très inspiré, s’avance aux abords de la surface et déclenche une frappe lointaine qui termine au fond des filets. Une égalisation logique au vu de la physionomie du match.



Dans une fin de première période animée, Tahiti United se procure encore une énorme occasion après une erreur défensive, mais Lacan, accroché dans la surface, ne bénéficie pas d’un penalty. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de parité (1-1), laissant entrevoir une seconde période ouverte.



Haewegene en feu



Au retour des vestiaires, Tahiti United ne tarde pas à faire la différence. Dès la 46e minute, Germain Haewegene s’échappe côté droit, pénètre dans la surface et trompe le gardien pour donner l’avantage aux siens (2-1). Dès lors, les Tahitiens prennent le contrôle du match. Degrumelle manque de peu le cadre, tandis que Solomon Kings tente de réagir, notamment par Higashide, dont la tentative passe à côté. Mais en contre, Tahiti se montre clinique. Sur une longue ouverture d’Athale, Haewegene élimine le gardien et inscrit son deuxième but personnel (3-1, 60e). Le festival offensif se poursuit. Sur corner, Haewegene croit signer un triplé de la tête, mais la VAR invalide à nouveau le but. Qu’à cela ne tienne : quelques minutes plus tard, Degrumelle trouve Athale dans la surface, qui ajuste le portier pour creuser l’écart (4-1). Intenable, Haewegene scelle définitivement le sort de la rencontre à la 74e minute. Lancé en profondeur, il déclenche une frappe puissante sous la barre pour s’offrir un triplé mérité et porter le score à 5-1.



Malgré quelques tentatives en fin de match, Solomon Kings ne parvient pas à inquiéter une défense tahitienne solide. Tahiti United s’impose finalement largement et signe une entrée idéale dans cette dernière étape. Germain Haewegene est logiquement élu homme du match et grâce à ce succès, les Tahitiens grimpent à la 6e place et se rapprochent du top 4, synonyme de qualification pour les play-offs. Prochain rendez-vous dès lundi 13 avril face à South Island United, avec l’ambition confirmée de poursuivre sur cette dynamique positive.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 12 Avril 2026 à 10:00 | Lu 266 fois



