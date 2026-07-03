

Nuna’a E Hau séduit le Heiva i Tahiti 2026

Tahiti, le 16 juillet 2026 - Quelle ambiance mercredi soir place To’ata ! La traditionnelle cérémonie de remise des prix du Heiva s’est déroulée avec des tribunes combles et a couronné Nuna'a E Hau. Pour sa première participation, le groupe de Faa’a a impressionné le jury.



To’ata sans la pluie, c’est quand même mieux. Pour le spectacle, pour les danseurs ou pour le public. En attendant le jour où une véritable scène couverte de qualité verra le jour à Tahiti – ce qui éviterait aux présentateurs de soirées d’avoir à demander au public de ne pas taper des pieds pour manifester sa joie au risque de faire s’écrouler les gradins –, l’enceinte de plus de 25 ans a accueilli une nouvelle édition du Heiva.



Cette année, c’est Nuna’a E Hau, groupe de Faa’a, qui s’est distingué dans la catégorie reine, damant le pion à plusieurs formations historiques comme O Tahiti E ou encore Temaeva.



Le groupe, créé par Oscar Temaru et dirigé par John Mairai était en sommeil depuis 2018 et sa victoire au Heiva en catégorie Hura Ava Tau avec son thème sur les essais nucléaires.



Cette victoire dans la catégorie Hura Tau est une fierté pour sa nouvelle cheffe de groupe, Heimanu Tehahe. “Incroyable !”, a-t-elle lâché juste après avoir reçu le prix. “Première participation et une victoire.”



Après de longues années de sommeil, c’est le travail qui a remonté le groupe sur le devant de la scène. “On est totalement reparti à zéro avec de nouveaux éléments, une nouvelle base aussi au niveau de la gestion des référents. J'étais prête à tout. Dans ma tête, je m'étais déjà dit ‘On prend les bons comme les mauvais moments. On prend l'aventure comme elle vient, comme elle est et on prend tout’. Il y a eu beaucoup de moments de doute, de moments de grande fatigue.”



Consciente du chemin parcouru, cette victoire n’allait pourtant pas de soi au départ de l’aventure. “Beaucoup de nos danseurs sont des débutants, c'était leur premier Heiva, donc jusqu'au dernier moment j’ai eu peur que certains ne montent pas sur scène. Et non ! Ils ont réussi. Tout le monde a bien géré, tout le monde a fait le job, et on est sortis de cette prestation contents.”



Désormais se prépare la soirée des lauréats, ainsi que les différentes invitations. Mais là encore, Heimanu Tehahe répond en pleine conscience. “Ce n'est pas tout de gagner, il faut vraiment mériter ce prix qu'on nous a donné. Donc on va redoubler d'efforts pour donner le meilleur de nous, fournir un spectacle comme au premier soir, voire mieux.”

Les soirées de podiums se dérouleront à To’atā les vendredi 17 et samedi 18 juillet 2026 à partir de 17h30. Le programme de ces soirées sera très prochainement communiqué sur la page Facebook Heiva i Tahiti Officiel.

Résultats



Rédigé par Bertrand Prévost le Jeudi 16 Juillet 2026 à 19:55 | Lu 853 fois



