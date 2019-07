Nukutepipi, atoll inclusive

PAPEETE, le 24 juillet 2019 - Doté d'installations dignes d'un palace de luxe, l'atoll privé de Guy Laliberté à Nukutepipi possède pas moins de 17 bungalows et 3 villas et de toutes les facilités d'un grand établissement hôtelier... En plus des nombreuses oeuvres d'art et installations très "personnelles" voulues par le propriétaire comme un studio d'enregistrement dernier cri ou un observatoire astronomique.



A mi-chemin entre le musée à ciel ouvert et l’hôtel de luxe, l’atoll de Nukutepipi est doté d’installations assez déconcertantes. Après six ans de travaux et un investissement global de plus de douze milliards de Fcfp, l’atoll est centré autour d’un village constitué de 17 bungalows, 2 villas « juniors » et la villa de Guy Laliberté. Un salon-bar doté d’une installation sonore de 100 000 watts se déploie sur la plage, juste à côté d’une immense piscine à débordement.



Le style architectural retenu à Nukutepipi est extrêmement sobre, voire assez terne. « On voulait avoir une vision assez intégrée de l’architecture avec des matériaux qui vont vieillir naturellement, se griser et disparaître dans l’environnement », explique Richard Dulude, architecte pour Guy Laliberté et Lune Rouge. « Pour nous, architectes et designers, c’est difficile d’intégrer le turquoise et le vert. Donc l’idée de tout mettre en gris et en noir, c’est justement de permettre à travers les fenêtres et les ouvertures d’en faire des tableaux colorés ».