

Nuku Hiva sensibilise ses jeunes à l’environnement

Nuku Hiva, le 16 octobre 2025 - La commune de Nuku Hiva a organisé ce mercredi une journée dédiée à la l’environnement et à l’écocitoyenneté, spécialement conçue pour les écoles de l’île. Une initiative forte pour éduquer et mobiliser les élèves autour de la gestion des déchets, du recyclage et de la préservation de leur environnement immédiat.



Pour la première fois, la commune de Nuku Hiva a organisé ce mercredi une journée de l’environnement à destination des établissements scolaires de l’île. Ainsi, les élèves des écoles primaires de toutes les vallées de Nuku Hiva, ainsi que ceux du collège, du lycée agricole et du Cétad ont pris part à cet événement.



L’objectif était de sensibiliser les jeunes Marquisiens aux enjeux environnementaux, en alliant théorie et pratique, à travers des ateliers ludiques et éducatifs. Une initiative qui, in fine, avait pour but d’éduquer et mobiliser les élèves autour de la gestion des déchets, du recyclage et de la préservation de leur environnement immédiat.

Opération de nettoyage En début de journée, les enfants ont participé à une grande chasse aux déchets : par équipes, munis de gants, de sacs et de tee-shirts aux couleurs de l’événement, ils ont sillonné les quartiers et le front de mer de Taiohae en ramassant papiers, bouteilles en plastique et autres canettes qui jonchaient le sol. Une façon concrète de prendre conscience de l’impact des déchets sur leur cadre de vie et d’agir ensemble pour le nettoyer.



Puis, après avoir participé à plusieurs ateliers thématiques sur le site de Temehea, ils ont visité le Centre d’enfouissement technique. L’objectif : mieux comprendre l’intérêt du tri et pourquoi l’enfouissement doit rester un dernier recours. Les enfants ont aussi pu y voir où finissent leurs sacs poubelles et comprendre l’importance de réduire, réutiliser et recycler les déchets.



En organisant cet événement inédit à Nuku Hiva et en impliquant directement les jeunes, les intervenants de la commune espèrent faire germer une prise de conscience collective et encourager les comportements respectueux de l’environnement.



Une belle première journée pour semer les graines de l’écocitoyenneté, qui sera sans doute reconduite l’an prochain.



Ateliers thématiques

- La gestion communale des déchets : Les élèves ont découvert les différents types de déchets, le calendrier de collecte, le devenir des déchets verts et encombrants, les tarifs applicables et les points d’apport volontaire. Une occasion de mieux comprendre le rôle de chacun dans la gestion des déchets.

- Le camion BOM (benne à ordures ménagères) de Taiohae était également exposé sur le site de Temehea et les agents de la collecte en charge du ramassage des ordures ménagères ont animé un atelier ludique visant à expliquer leur travail aux élèves.

- Le jeu du tri : À travers des petits jeux, les élèves ont appris à distinguer les déchets recyclables des autres, renforçant ainsi leurs connaissances de manière interactive.

- L’atelier créatif et écologique : Les enfants ont confectionné des assiettes en feuilles de cocotier tressées, fabriqué du compost et appris à recycler les déchets verts sur la plateforme compost du lycée agricole.

- La boîte à idées : Sur une grande banderole, les enfants ont inscrit leurs suggestions pour devenir de meilleurs citoyens et améliorer le service de ramassage des déchets dans leur commune.



Rédigé par Marie Laure le Vendredi 17 Octobre 2025 à 09:29 | Lu 277 fois



