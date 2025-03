Nuku Hiva : l’armée sur le front des catastrophes naturelles

Nuku Hiva, le 24 mars 2025 - L’exercice Varua Toa, qui se déroulera début juin aux Marquises, vise à renforcer les capacités opérationnelles du Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMAP-P) en cas de catastrophe naturelle. Cet entraînement mobilisera près de 200 personnes issues des trois armées : l’armée de Terre, la Marine nationale et l’Armée de l’Air et de l’Espace.



Afin de préparer cette manœuvre grandeur nature le RIMAP-P a envoyé une équipe de reconnaissance durant quelques jours à Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka. Pour ces militaires, il s’agissait notamment de prendre contact et de se coordonner avec les autorités locales, puis de prévoir le soutien et de définir les actions à mener au profit de la population en marge de l’événement.



L’exercice Varua Toa est avant tout conçu pour tester et améliorer la coordination entre les différentes unités des Forces armées en Polynésie française (FAPF). En simulant des conditions réelles de crise, cet entraînement permet de valider les procédures d’intervention et de logistique dans les différents environnements du Fenua.



Le RIMAP-P organise ce type d’exercices deux fois par an. Dans un premier temps en début de période cyclonique, généralement sur les îles de la Société, comme ce fut le cas en octobre dernier à Tahiti et Moorea lors de l’exercice Arai. Puis en fin de période, le régiment teste son dispositif dans un deuxième temps, loin de Tahiti comme ce sera le cas avec l’exercice Varua Toa aux Marquises.

“Ce déploiement a lieu en coordination avec un exercice du haut-commissariat afin de souligner la complémentarité entre les différents services de l’État”, explique Chloé Darnajoux, officier en charge de la communication pour le Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie. En effet, le sujet des risques climatiques est pris en compte très sérieusement à tous les niveaux et les forces armées adaptent leurs moyens et leurs procédures afin de pouvoir porter assistance aux Polynésiens en cas de crise, dans tous les archipels.



Le choix des Marquises a d’ailleurs été fait en raison de l’éloignement géographique de l’archipel avec Papeete. Il s’agit avec ce choix de s’entraîner au déploiement de moyens d’intervention et de logistique dans les conditions les plus exigeantes qui soient.



Ainsi, cet exercice, qui s’étalera sur une dizaine de jours au mois de juin et qui réunira près de 200 personnes issues des trois armées : l’armée de Terre, la Marine nationale et l’Armée de l’Air et de l’Espace, nécessite une préparation rigoureuse et une adaptation continue des moyens et des procédures. L’objectif est de pouvoir porter assistance rapidement et efficacement aux populations des archipels en cas de catastrophe naturelle. “L’exercice de juin prochain aux Marquises est une illustration de l’engagement des forces armées en Polynésie française à se préparer de manière coordonnée et efficace, avec les autres services de l’État, aux pires scénarios pour protéger les populations”, précise l’aspirant Chloé Darnajoux. “C’est plus qu’un simple entraînement : il s’agit d’une démonstration de la résilience et de la préparation des forces armées face aux défis climatiques en Polynésie française. J’ajoute que le RIMAP-P, qui est le régiment héritier des Volontaires du Pacifique reste fier de sa devise : Paruru te fenua !”