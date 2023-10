Nuku Hiva forme ses futurs agriculteurs et tronçonneurs

Nuku Hiva, le 16 octobre 2023 – La formation à l’installation agricole, mise en place en fin d’année dernière à Nuku Hiva, touche bientôt à sa fin. Les 12 stagiaires pourront ensuite concrétiser leur projet d’installation. Une formation au permis de tronçonner vient par ailleurs de débuter afin de permettre aux stagiaires d’en maîtriser les gestes techniques.



Les porteurs de projets en agriculture sont souvent confrontés à un véritable parcours du combattant avant de s’installer car ils se retrouvent isolés dans leurs démarches administratives et dans la préparation technico-économique de leur création d’entreprise. Il en résulte des installations trop rapides, mal préparées et qui échouent bien souvent au bout de quelques années. C’est ce constat qui a amené l’ancien gouvernement à travers le centre de formation professionnel et de promotion agricoles (CFPPA) et le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles (Sefi) à mettre en place une formation à l’installation agricole (FIA) à Nuku Hiva à destination des jeunes marquisiens qui souhaitent créer une entreprise dans ce secteur.



Cette première édition aux Marquises a débuté en fin d’année dernière et s’achèvera à la fin de ce mois d’octobre. Les 12 stagiaires originaires de Ua Pou, Tahuata, Hiva Oa et Nuku Hiva ont pour objectif de se lancer dans les domaines de l’apiculture, de l’horticulture, du maraîchage ou encore de l’élevage avicole, bovin ou porcin.



Ils ont pu, en l’espace de près d’un an, acquérir les compétences techniques et économiques liées à leur projet, grâce notamment à des cours théoriques puis à onze semaines de stage en entreprise chez des agriculteurs confirmés, le tout en étant rémunérés.



À la fin du mois, les stagiaires de la FIA devront remettre un rapport de stage (étude prévisionnelle d’installation) en vue d’obtenir leur attestation de formation. Ce sésame leur permettra notamment d’obtenir des aides financières à l’installation.



Formation au permis de tronçonner



Parallèlement à cette formation déjà très complète, le CFPPA a mis en place une formation au permis de tronçonner de niveau 1 qui vient de débuter. Outre l’apprentissage de l’abattage en conditions sécuritaires, ce module offre la possibilité de participer à un atelier de broyage de végétaux ligneux pour préparer, selon la situation, du paillage (mulch), du bois raméal fragmenté (BRF) et du broyat à composter, en utilisant, en toute sécurité, tronçonneuse et broyeur.



Cette formation doit permettre aux participants de maîtriser les gestes techniques et professionnels liés à ces opérations. Un savoir-faire qu’ils mettront en œuvre lors de la mise en valeur de leur parcelle en débroussaillant ou en déboisant ou encore en protégeant leur sol (paillage, compostage).



Cette dernière formation est aussi ouverte à quelques demandeurs d’emploi qui souhaitent se professionnaliser en vue d’une candidature à la scierie qui lancera son activité dès janvier 2024 à Nuku Hiva.

Rédigé par Marie Laure le Lundi 16 Octobre 2023 à 16:06 | Lu 429 fois