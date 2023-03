Nuku Hiva accueille le World Arc Rally

Nuku Hiva, le 30 mars 2023 - l’occasion de leur 1ère escale en Polynésie française, les 110 yachtmen du World Arc Rally ont été accueillis de façon traditionnelle aux Marquises. L’arrivée de ce prestigieux rallye signe le début de la saison des voiliers en Terre des hommes.



Ainsi, après une vingtaine de jours de navigation depuis l’archipel des Galápagos, le World Arc Rally débute cette semaine son aventure polynésienne par les Marquises et plus particulièrement l’île de Nuku Hiva où un accueil traditionnel a été préparé pour recevoir les marins de cette aventure maritime. Pour l’instant, 27 voiliers sont engagés dans ce qui peut être considéré comme le plus célèbre des rallyes à la voile autour du monde. Ils viennent d’accomplir la plus longue traversée de leur périple en ralliant l’archipel des Galápagos à celui des Marquises.



Accueil dans les règles



Pour leur entrée en Polynésie française, Nuku Hiva a été chargée d’organiser l’accueil des 110 membres marins embarqués sur la trentaine de voiliers, monocoques et catamarans qui participent à l’aventure. Les yachtmen ont ainsi été reçus aux abords du marché communal, à Taiohae, au son des pahus marquisiens et du chant d’accueil traditionnel, le “mave”.

Selon le programme mis en place par le comité du tourisme de Nuku Hiva, les navigateurs ont d’ailleurs pu participer à divers ateliers relatifs à la culture marquisienne : confection de bijoux de graines et de kumuhei avec les artisans de Taiohae ; démonstration de sculpture sur bois ; débourrage, râpage et pressage de coco ; dégustation de fruits locaux. Des promenades à cheval en bord de plage ou encore des ateliers de massage traditionnel ont également été spécialement organisés pour eux. À l’occasion du diner organisé place Vainaho, les visiteurs ont aussi pu admirer la prestation du groupe de danse Mana Haka. Une prestation culturelle haut de gamme qui a fini de séduire les navigateurs, majoritairement européens, du rallye.

Dans les semaines à venir les yachts du World Arc navigueront chacun à leur rythme dans les eaux polynésiennes. Leur dernier rendez-vous au fenua aura lieu à Bora Bora le 12 mai. Ils mettront ensuite le cap vers les îles Tonga.

Reste que, dans la mesure où pendant plus de deux ans le World Arc Rally n’a pu être organisé en raison de la pandémie de Covid-19, l’organisation a répondu à la demande des navigateurs en mettant en place un second rallye cette année. Ainsi, le 10 mai prochain, 34 nouveaux voiliers arriveront aux Marquises avec à leurs bords 130 yachtmen.



26 000 miles nautiques



Le World Arc Rally 2023 est un périple autour du monde sur une période de 15 mois auquel participent pour l’instant 27 yachts. L’itinéraire de cette circumnavigation s’étend sur 26 000 miles nautiques de janvier 2023 à avril 2024. Si certains navires peuvent prendre l’aventure en marche au départ d’Australie en juillet prochain, pour les 27 voiliers qui viennent d’atteindre l’archipel des Marquises, le départ du rallye a été donné au Caraïbes, à Sainte-Lucie, en janvier dernier. C’est sur cette même île antillaise, après un tour du monde en zone intertropicale, que doit s’achever ce rallye nautique en avril de l’année prochaine.

Pour les Marquises, l’arrivée du World Arc rally marque le début de la saison des voiliers qui se poursuit jusqu’en juin. D’après une étude menée par Tahiti tourisme, près de 600 voiliers entrent en Polynésie française chaque année, et ce majoritairement par les Marquises où ils séjournent en moyenne trois semaines. Ce séjour est l’occasion pour les yachtmen de faire le plein de produits frais notamment fruits et légumes, de faire quelques excursions terrestres aux côtés des guides locaux, d’acheter de l’artisanat ou encore de faire appel aux techniciens et mécaniciens de l’archipel pour des opérations de maintenance. Une activité non négligeable pour l’économie des Marquises.