Nuku Hiva - ​Une nouvelle équipe à la gendarmerie

Tahiti ke 4 septembre 2023. Tina Paheroo laisse sa place à Cédric Hertault aux commandes de la brigade de gendarmerie de Nuku Hiva, en charge aussi de Ua Huka.



Après deux années en poste à Nuku Hiva, Tina Paheroo, cheffe de brigade de la gendarmerie de la capitale administrative des Marquises en charge des îles de Nuku Hiva et Ua Huka, a quitté l’archipel. Ainsi, depuis quelques jours Cédric Hertault est le nouveau commandant de brigade de Nuku Hiva, et ce pour un minimum de trois années.



À 52 ans, le nouveau chef, originaire de Boulogne-sur-Mer, a débuté sa carrière en 1991 avant de faire son entrée à l’école de gendarmerie du Mans. Après plusieurs postes en France hexagonale, Cédric Hertault a exercé pendant cinq ans son métier de gendarme dans la commune de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe. Cette première expérience en Outre-mer ne l’a pas laissé indifférent puisque c’est par choix qu’il est désormais affecté au fenua.



“J’avais demandé à être réaffecté en Outre-mer et la Polynésie française était mon premier choix, explique Cédric Hertault. J’avais même sollicité une double insularité, c’est-à-dire plutôt un archipel éloigné que Tahiti. Quand j’ai su que j’étais affecté aux Marquises, j’étais le plus heureux des hommes car pour moi les Marquises représentent une terre encore empreinte d’une culture et d’une histoire bien présentes. Ma femme et moi sommes ravis d’être ici, même si nous avons laissé nos trois grandes filles en métropole.”

​Cinq gendarmes Depuis début août, la brigade de Nuku Hiva compte également deux nouveaux gendarmes, Dimitri Minguez-Jauseau, gendarme mobile, et Benjamin Suto, maréchal des logis chef, auxquels s’ajoutent Franck Salmon, adjoint de Cédric Hertault, et l’unique femme de la brigade, Hinenao Alvarez d’origine marquisienne, tous deux sont en poste à Nuku Hiva depuis près d’un an.



Désormais en charge de l’équipe de gendarmerie de la capitale administrative marquisienne, Cédric Hertault a rencontré, ces derniers jours, les principales autorités de l’archipel basées à Taiohae. Il s’agissait de se présenter, mais aussi d’entrer en contact avec les forces vives de l’île avec lesquelles le nouveau chef de brigade et son équipe seront amenés à travailler.



“Nous allons travailler de concert avec les intervenants de l’action sociale, les médecins, les psychologues, les mūto’i, le parquet, entre autres, afin de former une chaîne qui pourra avoir une action globale”, explique-t-il. “Je pense notamment aux affaires de violence, aux agressions sexuelles, aux atteintes à l’intégrité des personnes, en somme tout ce qui concerne les violences intra-familiales.”



Début octobre, le nouveau chef de la gendarmerie se rendra en mission sur l’île de Ua Huka afin d’y rencontrer la population et les policiers municipaux.



En fin d’année, un nouveau gendarme devrait venir étoffer la brigade de la capitale administrative marquisienne.



