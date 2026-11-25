

Nouvelles frappes au Yémen, des missiles des Houthis visent Riyad

Riyad, Arabie Saoudite, le 25 novembre 2026 - Les forces armées saoudiennes ont annoncé jeudi avoir intercepté deux missiles balistiques qui se dirigeaient vers Riyad, où des résidents ont entendu une explosion, au lendemain d’une attaque revendiquée par les Houthis contre le quartier financier de la ville.



L’explosion est survenue vers minuit, après une alerte des autorités signalant une “menace aérienne hostile”, levée peu après. Des habitants du nord et de l'est de Riyad ont confirmé avoir entendu la déflagration, l'un d'eux indiquant que les fenêtres de sa maison “ont violemment tremblé”. Un peu plus tard, les forces armées saoudiennes ont annoncé sur X avoir “intercepté et détruit deux missiles balistiques lancés par la milice terroriste houthie vers Riyad”.



L'armée a également dit avoir détruit un missile de croisière houthi lancé en direction de l'ouest du pays, ainsi qu'un drone dans les environs du port de Jeddah, sur la mer Rouge, sans qu'aucune victime n'ait été signalée. Les combattants pro-iraniens Houthis du Yémen avaient assuré avoir ciblé mercredi deux ports saoudiens sur la mer Rouge, après des frappes des forces saoudiennes au Yémen contre le grand port de Hodeida, contrôlé par les Houthis.



Ports saoudiens attaqués



Le porte-parole de la coalition menée par l'Arabie saoudite, Turki al-Malki, a fait état mercredi soir de la “chute d'un projectile tiré par la milice terroriste houthie sur le port de Jazan”, ajoutant que l'attaque avait provoqué des “dégâts légers, sans blessés parmi les civils”. “Les efforts sont en cours pour déterminer le type de projectile”, a-t-il ajouté. Cette attaque a ensuite été revendiquée par M. Saree, qui a ajouté que le port de Jeddah avait également été ciblé. “Les deux opérations ont entraîné des dégâts sur les sites visés”, a-t-il affirmé. Les échanges de frappes sont quasi quotidiens depuis la reprise ces derniers mois du conflit entre les Houthis, qui contrôlent depuis une décennie une grande partie du Yémen, et le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale et soutenu par Riyad.



Les Houthis ont aussi revendiqué mercredi des frappes contre une raffinerie dans l'est du royaume, et celle qui avait touché la veille la plus haute tour du quartier financier de Riyad, abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF), touchée pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Onze personnes ont été blessées dans cette attaque, dont deux brûlées et dans un état critique, selon la Défense civile saoudienne. En plein cœur de la capitale, le gratte-ciel de 80 étages et 385 mètres de haut a été déserté de ses employés comme la majorité de l'emblématique quartier financier en raison de la situation sécuritaire, mais des ouvriers se trouvaient sur place pour réparer les dégâts de la précédente attaque.



“Prêts à attaquer”



Parallèlement, au Yémen, les Houthis avancent au sol et s'apprêtent, selon les forces gouvernementales, à attaquer Aden, la grande ville du sud et siège provisoire du gouvernement, après s'être emparés de tout le littoral sur la mer Rouge en septembre. Le gouvernement s'y était replié après la prise de la capitale Sanaa par les combattants pro-iraniens au début du conflit en 2014. “Ils sont à présent prêts à attaquer. Nous avons préparé la défense”, a déclaré mardi le colonel Majid al-Nuzaili, porte-parole de l'armée, confirmant que les Houthis se trouvaient à “60 kilomètres de la ville”. “La prise d'Aden est un scénario hypothétique. Cela n'arrivera pas”, a-t-il assuré. “La situation (...) n'est pas aussi grave qu'on le laisse entendre.”



Malgré des frappes incessantes contre les Houthis, les forces saoudiennes peinent toujours à freiner leurs avancées au Yémen, et paient le prix fort de leur soutien aux forces gouvernementales sur leur propre territoire. Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales de la monarchie du Golfe que les symboles de sa puissance.

Rédigé par AFP le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:22 | Lu 74 fois





