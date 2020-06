Nouvelle baisse des prix des carburants de 9 Fcfp au 1er juillet

Tahiti, le 28 juin 2020 – Le conseil des ministres a acté vendredi une nouvelle baisse des prix du carburant de 9 Fcfp en Polynésie française.



Dans un communiqué le gouvernement annonce qu'afin d’accompagner la relance économique et de soutenir les familles polynésiennes, le conseil des ministres a approuvé une nouvelle réduction de 9 Fcfp/litre des prix de vente de l’essence et du gazole à destination du public. A compter du 1er juillet 2020, le prix de vente au détail de l’essence sans plomb passera de 130 Fcfp/litre à 121 Fcfp/litre, et celui du gazole de 132 Fcfp/litre à 123 Fcfp/litre. Ces baisses s’inscrivent dans le train de mesures exceptionnelles engagées par le Gouvernement dans le cadre du Plan de sauvegarde de l’économie, et permettront de réduire le coût de l’énergie en faveur des ménages polynésiens, tout en favorisant l’écoulement des stocks de carburant accumulés durant la période de confinement.