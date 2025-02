Nouvelle attaque mortelle de requin en Australie, la 3e en 5 semaines

Sydney, Australie | AFP | lundi 03/02/2025 - Un requin a tué une jeune fille de 17 ans qui nageait au large d'une île en Australie lundi, selon les autorités, ce qui porte à trois le nombre d'attaques mortelles de ce type en un peu plus de cinq semaines dans ce pays.



L'adolescente se trouvait au niveau de Woorim Beach, un spot de surf populaire de l'île de Bribie, à environ 50 km au nord de Brisbane, capitale de l'Etat de Queensland (nord-est de l'Australie).



Les secours se sont précipités pour tenter de sauver la jeune fille, mais elle "souffrait de blessures mettant sa vie en danger auxquelles elle a succombé" environ 15 minutes plus tard, selon la police.



"On voit des requins tous les jours", a déclaré un témoin, John Wadey, au journal local Courier-Mail, "les gens n'en parlent pas. C'est courant."



Il s'agit de la deuxième attaque mortelle de requin depuis le début de l'année en Australie et de la troisième depuis le 28 décembre.



Le 2 janvier des témoins avaient vu un requin attaquer un surfeur de 28 ans sur une plage connue sous le nom de Granites, en Australie du Sud.



Et quelques jours plus tôt, un requin avait tué un pasteur de 40 ans qui pêchait avec sa famille dans les eaux de la Grande Barrière de corail, au large de l'île de Humpy, sur la côte est du pays.



La précédente attaque mortelle de requin dans le pays remontait alors à décembre 2023, lorsqu'un adolescent de 15 ans avait été tué sur un spot de surf reculé de l'Etat d'Australie du Sud.



Plus de 1.200 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie depuis 1791, dont plus de 250 ont entraîné la mort, selon les données nationales.



Les morsures les plus graves sont causées par des requins blancs, des requins taureaux et des requins tigres.