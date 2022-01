Nouvelle-Zélande: la Première ministre reporte son mariage pour cause de Covid

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | dimanche 22/01/2022 - La Première ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a été contrainte d'annoncer dimanche le report de son mariage, en raison des nouvelles restrictions décidées par son gouvernement pour faire face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 et de son variant Omicron.



"Mon mariage ne va pas se faire", a-t-elle confirmé, après avoir détaillé ces nouvelles restrictions comprenant notamment une limite de 100 personnes, totalement vaccinées, pour tout rassemblement ou événement.



"Je viens juste de rejoindre beaucoup d'autres Néo-Zélandais qui ont connu une expérience semblable en raison de la pandémie et je suis désolée vis-à-vis de tous ceux qui sont confrontés à un tel scénario", a-t-elle ajouté.



L'émergence de neuf cas de contaminations au variant Omicron dans une même famille ayant voyagé entre plusieurs villes pour se rendre à un mariage, ainsi que celle d'un personnel navigant sur un des vols que cette famille a emprunté, a conduit le gouvernement néo-zélandais à imposer de nouvelles restrictions à compter de ce dimanche.



Mme Ardern et son compagnon de longue date Clarke Gayford n'avaient jamais annoncé la date de leur mariage, mais ce dernier était attendu dans les prochaines semaines.



Les nouvelles restrictions, qui comprennent également le port du masque en extérieur, seront en vigueur au moins jusqu'à la fin du mois prochain.



"C'est la vie", a répondu Mme Ardern, interrogée sur ces restrictions et leurs conséquences sur son propre mariage.



"Je ne suis pas différente des milliers d'autres Néo-Zélandais qui ont connu des situations bien plus dévastatrices en raison de la pandémie, dont celle particulièrement douloureuse de ne pas pouvoir être aux côtés de ceux qu'on aime quand ils sont gravement malades", a-t-elle ajouté.



La Nouvelle-Zélande, plutôt épargnée par l'épidémie de Covid-19, a officiellement enregistré 15.104 cas de contamination et 52 décès depuis le début de la pandémie.

