Nouvelle-Zélande: heurts entre la police et les manifestants anti-vaccins

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 21/02/2022 - Des heurts ont opposé mardi à Wellington, devant le Parlement néo-zélandais, des manifestants anti-vaccins à des policiers munis de boucliers antiémeutes, a indiqué la police dans un communiqué.



La tension était montée d'un cran la veille, quand la police a accusé des manifestants d'avoir jeté des excréments humains sur les forces de l'ordre qui installaient des barrages en béton autour d'un campement de protestataires.



Selon la police, des manifestants ont tenté, tôt mardi matin (heure néo-zélandaise), de faire obstruction aux agents venus rapprocher les barrages du camp.



"Au moins trois agents ont besoin de soins médicaux après avoir été aspergés d'une substance inconnue par des manifestants", a déclaré la police dans son communiqué.



"Une personne a été arrêtée après avoir tenté de diriger une voiture vers un groupe de policiers", a-t-elle ajouté.



Deux semaines après le début de leur action, inspirée des "convois" anti-restrictions canadiens, les manifestants avaient continué d'affluer ce week-end en dépit des appels de la police les exhortant à partir.



Le mouvement était au départ anti-vaccins, mais en prenant de l'ampleur, ses revendications ont été plus nombreuses. Certains manifestants ont affiché leur appartenance à l'extrême droite, scandant des messages contre le gouvernement et les médias.



Des habitants de Wellington se sont plaints d'avoir été maltraités par des manifestants parce qu'ils portaient des masques. La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a condamné "l'intimidation et le harcèlement" à leur égard.



La Nouvelle-Zélande, qui compte cinq millions d'habitants, a enregistré 53 décès du coronavirus depuis le début de la pandémie. Lundi, 2.377 nouveaux cas ont été recensés.

le Lundi 21 Février 2022 à 12:54 | Lu 184 fois