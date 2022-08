Nouvelle-Zélande: des centaines d'évacuations à cause d'inondations

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 17/08/2022 - Des centaines de foyers ont été évacués jeudi en Nouvelle-Zélande après des inondations provoquées par de fortes pluies.



Une tempête d'origine tropicale a déversé jusqu'à 30 cm de pluie sur certaines régions de l'île du Sud du pays, faisant sortir les rivières de leur lit.



Cette météo extrême a aussi provoqué des chutes d'arbres, bloquant des axes routiers importants.



L'état d'urgence a été déclaré mercredi dans le district de Buller, sur la côte occidentale, et la ville de Nelson, où 233 foyers ont été évacués après que l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en à peine 15 heures.



Sous l'effet de ce déluge, la principale rivière de Nelson, le Maitai, s'est muée en torrent, inondant les maisons et les rues jusqu'à hauteur des genoux.



La maire de la ville Rachel Reese a qualifié ces inondations d'"événement unique en 100 ans".



Sam Lagrutta, un habitant de Nelson qui a dû quitter sa maison en cinq minutes, a décrit une situation "effrayante".



"J'ai littéralement pris un sac à main et j'y ai jeté mon passeport, mon portefeuille et tout ce que je pouvais trouver d'important", a-t-il déclaré au New Zealand Herald.



160 autres foyers ont été priés d'évacuer sur la côte occidentale de l'île du Sud.



La ville de Buller a été touchée par les inondations à plusieurs reprises ces dernières années.



L'île du Nord a aussi été touchée, avec trois blessés dans un accident de la route à Northland à cause de la chute d'un arbre.



Le mois de juillet avait déjà connu les plus fortes précipitations jamais enregistrées en Nouvelle-Zélande.

