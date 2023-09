Nouvelle-Calédonie: un responsable non-indépendantiste condamné en appel pour prise illégale d'intérêts

Nouméa, France | AFP | mardi 05/09/2023 - Philippe Gomès, figure du parti de droite non-indépendantiste Calédonie ensemble, a été condamné mardi en appel pour prise illégale d'intérêts à 16.000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information de Nouvelle-Calédonie la 1ère.



Cette décision de la cour d'appel de Nouméa alourdit le jugement rendu en première instance: en mai 2022, l'élu du Congrès et de la province Sud de Nouvelle-Calédonie avait été condamné à une amende avec sursis de 16.000 euros.



Les faits reprochés au responsable politique, âgé de 64 ans, remontent à la période 2016-2018, au cours de laquelle il présidait la société Nouvelle-Calédonie Energie (NCE).



Cette filiale d'Enercal, le gestionnaire du système électrique néo-calédonien dont Philippe Gomès était également le président, avait vocation à porter le projet de remplacement de la principale centrale de l'archipel.



La justice lui reproche d'avoir participé au vote de textes bénéficiant à NCE.



"Aucun élu du Congrès ne s'est jamais déporté au cours des 20 dernières années dans des situations équivalentes", s'était défendu en mai 2022 Philippe Gomès, soulignant n'avoir perçu "aucune rémunération et aucun avantage matériel d'aucune sorte".



Dans un autre dossier, l'ancien député (UDI) de Nouvelle-Calédonie a été renvoyé en mai dernier devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour des soupçons de détournement de fonds publics, quand Calédonie ensemble était à la tête de la province Sud, entre 2014 et 2019.