

Nouvelle-Calédonie: un proviseur accusé d'atteintes sexuelles sur une élève de son établissement

Nouméa, France | AFP | vendredi 28/08/2025 - Le proviseur d'un lycée de Pouembout, en Nouvelle-Calédonie, a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits d'atteintes sexuelles sur une élève de 17 ans de son établissement et sera jugé en novembre, a annoncé vendredi le procureur de Nouméa.



Le proviseur du lycée Michel-Rocard avait été placé en garde à vue le 1er août dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineur par personne ayant autorité, ouverte après un signalement fait au sein de l'établissement.



L'élève, qui a admis avoir eu des "rapports sexuels consentis" avec le chef d'établissement, s'était confiée à "plusieurs de ses camarades ainsi qu'auprès de certains personnels du lycée", relate le procureur Yves Dupas dans un communiqué. Le proviseur a, lui, "contesté les faits au cours de ses auditions".



Il était, depuis sa garde à vue, suspendu de ses fonctions.



Présenté au parquet mercredi, il sera jugé le 25 novembre pour atteintes sexuelles sans contrainte ou surprise sur un mineur de plus de 15 ans par un majeur ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime.



L'auteur présumé des faits a notamment l'interdiction d'exercer son activité professionnelle ou toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.



Le chef d'établissement encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

le Lundi 1 Septembre 2025 à 05:18 | Lu 108 fois





