Nouvelle-Calédonie: un homme mis en examen pour le meurtre d'un jeune automobiliste

Nouméa, France | AFP | lundi 03/07/2023 - Un habitant de Thio, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie a été mis en examen pour homicide volontaire, a annoncé lundi le procureur, après le meurtre par balle d'un automobiliste de 22 ans qui pratiquait des dérapages avec son véhicule.



Selon le communiqué du procureur de la République à Nouméa, Yves Dupas, un homme de 22 ans roulait à vive allure et faisait des dérapages dans ce qui s'apparente à un gymkhana ou rodéo, à l'entrée de cette commune de 2.500 habitants dans la nuit de vendredi à samedi, lorsqu'il a été atteint mortellement à la tête par un tir de fusil.



Irrité par les crissements des pneus de la voiture, un habitant résidant dans une propriété voisine, a quitté son domicile, fusil de chasse armé de chevrotine à la main, et a tiré "à cinq reprises en direction du véhicule" vers 2h30 du matin, indique le procureur de la République.



"Selon les premières constatations balistiques, le véhicule était touché par au moins deux tirs, représentant une série de projectiles", ajoute le communiqué.



L'auteur présumé, un homme âgé de 40 ans "totalement inséré", a ensuite été la cible de violences de la part de proches de la victime, avant d'être évacué à l'hôpital, en banlieue de Nouméa. Au cours de la garde à vue qui a suivi, il a indiqué qu'il avait tiré "sans réfléchir, et sans vouloir blesser ou tuer quelqu'un".



Il a ajouté qu'il regrettait son geste, en prenant conscience "qu'il avait enlevé la vie à une personne", que par ailleurs, "il ne connaissait pas", selon le communiqué du procureur.