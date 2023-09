Nouvelle-Calédonie: un élu accusé d'agression sexuelle par une hôtesse de l'air

Nouméa, France | AFP | mercredi 13/09/2023 - Une enquête a été ouverte en Nouvelle-Calédonie après le dépôt d'une plainte par une hôtesse de l'air qui accuse l'élu indépendantiste Jean Creugnet d'agression sexuelle le 1er septembre sur un vol Nouméa-Singapour, a-t-on appris mercredi auprès du parquet.



Une hôtesse de l'air de la compagnie Aircalin a déposé plainte "très récemment" en déclarant "avoir subi des gestes inappropriés (d'un) passager", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas.



La plainte met en cause Jean Creugnet, élu de l'Union nationale pour l'indépendance (UNI) et troisième vice-président du congrès (assemblée) de la Nouvelle-Calédonie, pour des faits qui auraient été commis le 1er septembre lors d'un vol Nouméa-Singapour.



L'élu de la province Nord se rendait à Paris pour participer aux discussions avec le gouvernement sur l'avenir de l'archipel calédonien, qui se sont tenues entre le 4 et le 9 septembre.



Contacté, Jean Creugnet n'a pas donné suite à la demande de réaction de l'AFP.