

Nouvelle-Calédonie: sécurité renforcée à l'approche de plusieurs événements clés

Nouméa, France | AFP | vendredi 18/09/2025 - Des milliers de policiers ont été mobilisés en Nouvelle-Calédonie et la vente d'alcool à emporter a été interdite vendredi, à l'approche de trois jours clés pour les indépendantistes du territoire.



Ces mesures ont été prises en raison des "nombreuses manifestations et événements à venir", a indiqué le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, lors d'une conférence de presse.



Une levée de deuil - cérémonie se déroulant dans le monde kanak un an après un décès - aura lieu vendredi 19 et samedi 20 septembre pour deux jeunes tués l'année dernière au cours d’une opération de gendarmerie dans le fief indépendantiste de Saint-Louis, dans la périphérie de Nouméa.



Par ailleurs, le 24 septembre marquera l'anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853. Depuis l'émergence des revendications indépendantistes à la fin des années 1970, cette date est considérée comme "jour de deuil du peuple kanak" par une partie de la population.



Des renforts "notamment en police judiciaire ont été reçus", mais le nombre de forces de l’ordre présentes dans l’archipel reste "globalement le même que depuis un an", a indiqué Anaïs Aït Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire de la République.



La tension est nettement retombée en Nouvelle-Calédonie depuis les violences de 2024 qui ont fait 14 morts et des milliards d'euros de dégâts, mais le territoire reste sous haute surveillance.



Avec 2.770 policiers et gendarmes, la Nouvelle-Calédonie compte 10 policiers et gendarmes pour 1.000 habitants, contre un ratio de 3,4 pour 1.000 sur le reste du territoire national, selon l'Insee.



Sur les 90 véhicules blindés Centaure de la gendarmerie nationale, 16 sont déployés en Nouvelle-Calédonie.



A titre de comparaison, 24 d'entre eux avaient été mobilisés sur l’ensemble du territoire hexagonal pour la journée de mobilisation syndicale du 18 septembre.



Les rassemblements à venir n'ont toutefois pas été interdits, en raison "d'un dialogue constructif avec les organisateurs de manifestation", a expliqué Anaïs Aït-Mansour, précisant néanmoins qu’"aucun débordement ne sera toléré" et annonçant "une présence accrue et ciblée des forces de l’ordre sur le terrain".



La vente d’alcool à emporter a par ailleurs été interdite du jeudi 18 au dimanche 28 septembre, toujours dans le but de prévenir les débordements. La consommation reste autorisée dans les bars et restaurants.

