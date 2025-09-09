

Nouvelle-Calédonie: les indépendantistes du FLNKS fustigent Lecornu, les loyalistes applaudissent

Nouméa, France | AFP | mercredi 10/09/2025 - La nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre a suscité mercredi de vives critiques du FLNKS en Nouvelle-Calédonie, qui dénonce "le ministre des colonies par excellence", tandis que les loyalistes saluent un choix garantissant selon eux la priorité donnée au dossier calédonien.



"Lecornu, le ministre des colonies par excellence", a dénoncé le FLNKS dans un communiqué, accusant Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer entre 2020 et 2022, d'avoir "voulu détourner les aspirations des indépendantistes" en maintenant le référendum d'autodétermination de 2021 malgré leur opposition en pleine pandémie de Covid.



Sa nomination "n'augure rien de positif", a ajouté le mouvement, tout en réaffirmant "rester ouvert au dialogue".



Le Palika, parti indépendantiste qui a quitté le FLNKS en août 2024, a aussi critiqué cette nomination. "Il était à la manœuvre lors du troisième référendum et a tout fait pour que le dossier calédonien ne soit pas un caillou dans la chaussure du président. Nous savons qui il est, la donne a changé", a déclaré à l'AFP Jean-Pierre Djaïwé, son porte-parole.



Il a souligné que l'avenir des discussions autour du récent accord de Bougival dépendra du rôle confié au ministre des Outre-mer, Manuel Valls, dans le futur gouvernement. "Nous allons certainement, dans les jours à venir, revoir notre position, voir s'il faut continuer ou lever le pied", a-t-il prévenu.



Le FLNKS a boycotté le troisième référendum de décembre 2021, invoquant le deuil coutumier lié à l'épidémie de Covid-19. Les indépendantistes n'en reconnaissent pas le résultat, ce qui a ensuite gelé le dialogue avec l'Etat et les loyalistes.



A l'inverse, chez les loyalistes, la présidente de la province Sud Sonia Backès a salué sur Facebook "une chance pour la France, peut-être la dernière avant une crise profonde de régime", rappelant que Sébastien Lecornu "n'ignore rien" de la Nouvelle-Calédonie et que "personne ne pourra le baratiner".



Le député non-indépendantiste, Nicolas Metzdorf, a évoqué un "excellent choix pour la France", affirmant que le territoire "sera placé en haut de la pile" des dossiers.



"J'ose espérer que Manuel Valls continuera à être en charge du dossier, parce qu'il l'a mené jusqu'ici de façon très constructive", a déclaré à l'AFP Alcide Ponga, le président loyaliste du gouvernement calédonien.

