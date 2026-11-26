

Nouvelle-Calédonie : le numérique pour préserver les langues kanak menacées

Nouméa, le 26 novembre 2026 - Officiellement lancé jeudi à Nouméa, un dictionnaire multilingue développé par l'université de la Nouvelle-Calédonie met gratuitement en ligne près de 88 000 mots pour contribuer à la sauvegarde des langues kanak, toutes “en danger”, selon la coordinatrice du projet.



En Nouvelle-Calédonie, on y recense communément 28 langues kanak et onze dialectes. “Toutes les langues kanak sont en danger à plus ou moins court terme”, souligne ainsi cette coordinatrice, la linguiste Anne-Laure Dotte. Certaines ne comptent plus que quelques dizaines de locuteurs et seules quatre sont proposées en option au baccalauréat. Ces langues ont aussi pour particularité, malgré la petitesse du territoire, d'être “très différentes les unes des autres”, explique Anne-Laure Dotte. “Il n'y a pas plus de similitude entre le nengone de l'île de Maré et le paicî du nord de la Grande Terre qu'entre l'anglais et le français.” Les préserver est donc particulièrement complexe.



Baptisé DiKaLa (Dictionnaire kanak en ligne), le nouveau portail rassemble pour la première fois au sein d'un même outil numérique des ressources linguistiques accumulées par les chercheurs depuis près d'un demi-siècle, mais jusqu'ici dispersées dans des ouvrages parfois difficiles d’accès. Accessible sur ordinateur comme sur téléphone portable, le site réunit 27 dictionnaires. Conçu pour consommer peu de données, il peut être consulté même dans les zones où la couverture Internet est faible. Une carte interactive permet également de comparer quelque 220 mots du quotidien dans les différentes langues et, pour certaines d'entre elles, d'en écouter la prononciation.



“Cercle vicieux”



Guy, instituteur à la retraite venu assister à la présentation, s'enthousiasme pour ce nouvel outil. Locuteur du tirî, langue parlée dans le centre de la Grande Terre, il mesure le chemin parcouru en matière d'enseignement des langues kanak. “À mon époque, la langue, c'était seulement à la maison. Aujourd'hui, il y a des cours dès le primaire. Mais il y a encore beaucoup à faire. Là, le fait que l'on puisse faire écouter les mots, c'est un vrai plus pour les petites classes notamment. Car on parle avant de lire ou d’écrire.”



Plusieurs études scientifiques ont d'ailleurs montré les bénéfices scolaires d'une bonne maîtrise de la langue maternelle, y compris dans les apprentissages effectués dans une autre langue. Au sein de nombreuses familles kanak, dont la culture repose largement sur la tradition orale, la transmission de la langue est aussi un sujet de préoccupation. “Quand on n'a pas appris sa langue, on s'exprime parfois mal et les vieux nous reprennent en disant qu’on ne prononces pas bien et l'on n'ose plus parler. C'est un cercle vicieux”, poursuit l'instituteur retraité.



“Second souffle”



Au-delà de la démocratisation de l'accès aux ressources linguistiques, les chercheurs entendent remédier à l'obsolescence de certains ouvrages : contrairement aux dictionnaires français, régulièrement réédités, ceux des langues autochtones ne bénéficient que rarement de mises à jour. Il s'agit ainsi de “donner un second souffle à ces dictionnaires”, explique Anne-Laure Dotte, rappelant que certains ont été publiés il y a plusieurs décennies, alors que les langues ont depuis continué à évoluer.



Sur le portail, les internautes sont invités à proposer de nouveaux mots, des corrections ou encore des enregistrements sonores, qui seront soumis à des experts avant leur intégration. Cette démarche est particulièrement importante pour huit langues kanak dépourvues de tout dictionnaire, qui comptent parmi celles ayant le moins de locuteurs. Financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR), le projet doit également déboucher, fin 2027, sur la mise en ligne d'archives patrimoniales en langues kanak.

Rédigé par AFP le Jeudi 26 Novembre 2026 à 15:23 | Lu 190 fois





