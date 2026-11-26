

Nouvelle-Calédonie : le monopole de l’OPT s’entrouvre pour permettre l’arrivée de Starlink

Nouvelle-Calédonie, le 26 novembre 2026 - L’ouverture à la concurrence du marché des télécommunications en Nouvelle-Calédonie a franchi une étape jeudi avec l’adoption d’un texte ouvrant la voie à l’arrivée d’opérateurs satellitaires comme Starlink, du milliardaire américain Elon Musk.



Après près de trois ans de discussions et plusieurs reports, le Congrès calédonien a adopté cette loi du Pays par 28 voix, préservant toutefois le monopole de l'Office des postes et télécommunications (OPT), établissement public de la Nouvelle-Calédonie, sur la téléphonie mobile. 24 élus indépendantistes se sont abstenus. Les opérateurs satellitaires pourront commercialiser directement leurs offres, sous réserve d'obtenir une autorisation du gouvernement local, délivrée après avis du Congrès. L'OPT aura l'obligation de proposer sa propre offre d'accès à internet par satellite, en nouant un partenariat non exclusif avec un opérateur. Particulièrement adaptée aux territoires insulaires, la technologie satellitaire permet de désenclaver les zones isolées mais aussi de pallier la défaillance des réseaux terrestres, comme l'ont illustré, en décembre 2024, le passage du cyclone Chido à Mayotte et le séisme meurtrier au Vanuatu, voisin de la Nouvelle-Calédonie.



Les nouveaux opérateurs se verront imposer des obligations de desserte des zones blanches, qui représentent 12% du territoire calédonien mais seulement 0,3% de sa population, ainsi que des conditions d'accès prioritaire pour les services de secours et de santé, notamment en cas de crise. Mais dans un archipel déjà durement éprouvé économiquement par les émeutes de 2024, les syndicats redoutent que cette concurrence ne fragilise l'OPT, dont les excédents des télécommunications financent les activités postales et bancaires, déficitaires.



Selon une étude commandée par l'Office en 2024, cette ouverture pourrait générer 15 millions d'euros d'économies sur les abonnements Internet en six ans, mais nécessiter 62 millions d'euros de subventions publiques supplémentaires. Pour les élus favorables à l'ouverture, l'enjeu concerne la souveraineté numérique du territoire et la maîtrise de ses infrastructures stratégiques.



Pour les indépendantistes, il s'agit aussi de préserver les acquis de l'accord de Nouméa de 1998. Ils souhaitaient que les opérateurs satellitaires soient contraints de passer par l'Office pour commercialiser leurs offres.



Dans l'Hexagone, Starlink est autorisé depuis 2022.

Rédigé par AFP le Jeudi 26 Novembre 2026 à 15:18 | Lu 205 fois





