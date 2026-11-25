

Nouvelle-Calédonie : attirer de nouveaux habitants, enjeu économique et politique



Paris, le 25 novembre 2026 - Exonérations fiscales pour les retraités aisés, campagne publicitaire dans le métro parisien : les initiatives pour attirer de nouveaux habitants et relancer l’économie en Nouvelle-Calédonie se multiplient, au risque de raviver les tensions sur la question très politique de la composition de la population calédonienne.



L’archipel de la Nouvelle-Calédonie, qui compte selon le recensement de 2025 environ 265 000 habitants, en a perdu 7 000 entre 2019 et 2025 et peine à se relever des violences de 2024, à l'origine de la disparition de 13 500 emplois, selon l'Institut de la statistique et des études économiques (Insee). Les comptes sociaux, notamment, sont dans le rouge.



Dans ce contexte, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a examiné lundi un avant-projet de loi prévoyant d'exonérer d'impôt sur le revenu, pendant 15 ans, les pensions de retraite et les revenus du patrimoine de source extérieure des nouveaux résidents âgés de 62 ans et plus. Ces derniers devront notamment disposer de 30 millions de francs Pacifique (251 400 euros) d'avoirs bancaires, résider au moins 183 jours par an sur le territoire et bénéficier d'une couverture sociale extérieure. Ils ne pourront acquérir de biens immobiliers que dans le neuf et n'auront pas le droit d'exercer d'activité professionnelle. “Le but, c'est d'avoir des personnes qui sont en capacité de faire des investissements et de consommer”, a expliqué lundi Christopher Gygès, porte-parole du gouvernement et membre chargé de l'économie, qui estime possible l'arrivée de 500 à 1 000 personnes dans les deux à trois premières années.



Les cinq membres indépendantistes du gouvernement se sont, eux, opposés au texte, qui doit encore être soumis au Congrès après examen par le Conseil d’État. “Pourquoi accorder de tels avantages fiscaux aux nouveaux arrivants sans traiter les inégalités avec ceux qui vivent déjà ici ?”, a réagi mardi Johanito Wamytan, membre indépendantiste de l'exécutif, qui s'inquiète également des répercussions du dispositif sur les prix de l’immobilier. C'est la deuxième fois en quelques jours que la question de l'attractivité, sujet très sensible dans l'archipel, s'invite dans le débat public.



“Changez de vie, pas de pays”



Depuis le 18 novembre, la province Sud, dirigée par les non-indépendantistes, vante déjà ses charmes sur 300 panneaux publicitaires du métro parisien. Sur l'une des affiches de cette campagne baptisée “Changez de vie, pas de pays”, un automobiliste coincé dans les embouteillages parisiens côtoie un troupeau de bovins guidé par des cavaliers : “En Nouvelle-Calédonie, ça bouchonne aussi aux heures de pointe”, ironise le slogan.



Mais dans l'archipel, inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, la question démographique est éminemment politique. En 1972, une circulaire du Premier ministre Pierre Messmer préconisait explicitement l'installation de populations extérieures en Nouvelle-Calédonie pour contrer les revendications indépendantistes. Les accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) ont ensuite instauré des restrictions du corps électoral pour certaines élections, afin notamment que les nouveaux arrivants ne puissent déterminer l'avenir institutionnel du territoire. La remise en cause de ces restrictions avait déclenché les violences de mai 2024.



La présidente de la province Sud, Sonia Backès, récuse pour sa part toute logique de “colonie de peuplement” : il faut “faire venir du monde pour la survie de la Calédonie”, a-t-elle plaidé sur sa page Facebook. Les élus indépendantistes de la province Sud ont, eux, réclamé la suspension de la campagne publicitaire tant que l'avenir institutionnel de l'archipel ne sera pas stabilisé. Ils préconisent de favoriser le retour des Calédoniens partis vivre ailleurs et de réformer le financement des régimes sociaux.

Rédigé par AFP le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:08 | Lu 89 fois





