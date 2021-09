Nouvelle-Calédonie: Lecornu en visite début octobre, avant le référendum

Paris, France | AFP | mercredi 01/09/2021 - Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu se rendra en Nouvelle-Calédonie début octobre, deux mois avant le troisième et dernier référendum sur l'autodétermination, pour "poursuivre le dialogue" en vue de la période de transition qui suivra, explique-t-il dans un entretien mercredi aux Nouvelles Calédoniennes.



Avec cette visite de deux semaines - dont une de septaine obligatoire -, la première depuis octobre 2020 et sa 4e en tant que membre du gouvernement, le ministre veut s'assurer "que toutes les conditions sont réunies pour que la consultation se passe dans les meilleures conditions", mais aussi pouvoir "poursuivre le dialogue politique, sur les bonnes bases posées à Paris" au printemps.



Début juin, l'Etat et les acteurs calédoniens ont décidé que, quel que soit le résultat du référendum du 12 décembre, il serait suivi d'une période de transition de dix-huit mois avant un "référendum de projet" d'ici juin 2023.



"Nous devons continuer à travailler au jour d'après, c'est-à-dire au lendemain de la consultation et à la période de transition qui s'ouvrira", insiste le ministre.



"C'est pourquoi je ne parlerai pas de +verdict+ pour le résultat du 12 décembre", dit-il. "Le vrai verdict, c'est quand les Calédoniens se mettront d'accord sur un projet d'avenir, conforme à ce résultat, avec un large consensus".



Dans le cadre du processus de décolonisation né de l'accord de Nouméa (1998), deux référendums ont déjà eu lieu les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020 et ont été remportés par les pro-France avec 56,7% des voix puis seulement 53,3%. Celui du 12 décembre est le dernier prévu par cet accord.



L'Etat a transmis en juin un document public sur les implications du oui et du non. Loyalistes et indépendantistes ont lancé leur campagne fin août.



"Je ne viens pas faire campagne" qui "relève des partis politiques qui y participent", se défend le ministre. "Mon rôle est plutôt d'insister sur ce qui nous rassemble et d'aider à construire les prochaines étapes."



Depuis juillet et l'élection de l'indépendantiste Louis Mapou à la présidence du gouvernement collégial, une première depuis l'accord de Nouméa, et la réélection de Roch Wamytan à la tête du Congrès, les indépendantistes du FLNKS dirigent les deux principales institutions de Nouvelle-Calédonie.