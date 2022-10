Nouvelle-Calédonie : Darmanin veut travailler de manière "constructive", selon un parti non-indépendantiste

Paris, France | AFP | jeudi 27/10/2022 - Gérald Darmanin a montré jeudi sa détermination à travailler de manière "constructive et ouverte" sur le dossier néo-calédonien, a assuré l'un des partis non-indépendantistes, en amont d'une réunion de la Conférence des partenaires vendredi à Matignon.



A l'issue d'une réunion bilatérale entre le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et les partis non-indépendantistes, l'ancien député du parti Calédonie ensemble (centre droit) Philippe Gomès a déclaré à l'AFP que le ministre prenait "le dossier à bras le corps de manière constructive et ouverte. Il a compris que sur ce dossier là, comme en 1988 et 1998, si on ne construit pas un consensus politique local on ne pourra pas avancer".



M. Darmanin devait également recevoir en bilatéral le camp indépendantiste, mais ces derniers ont refusé de faire le déplacement à Paris.



Les représentants des Républicains calédoniens, du Rassemblement-LR, de Génération NC, et du Mouvement populaire calédonien ont pour leur part déposé une déclaration commune auprès du ministre.



Au troisième et dernier référendum sur l'indépendance organisé en décembre 2021, que les indépendantistes avaient boycotté, le "non" à l'indépendance avait recueilli 96,5% des voix.



Le député loyaliste Génération NC Nicolas Metzdorf (Renaissance), s'est dit satisfait de voir que le ministre s'était "engagé dans le résultat démocratique des trois référendums, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie était française et le resterait".



Gérald Darmanin a, selon M. Metzdorf, indiqué qu'il "regrettait" l'absence des indépendantistes, "mais que ça ne devait pas empêcher l'Etat d'avancer sur le travail concernant le futur statut, que la porte restait ouverte aux indépendantistes évidemment tout au long du processus, mais qu'il fallait avancer".



La Première ministre Elisabeth Borne a prévu de réunir vendredi à Matignon l'ensemble des acteurs institutionnels de l'archipel, lors d'une Convention des partenaires, qui se fera aussi sans les indépendantistes.



Le Front de libération kanak et socialiste (FLNKS) est le grand absent des réunions.



Le Palika, l'un des partis membres du FLNKS, s'est interrogé jeudi dans un communiqué, sur "la portée politique des résolutions qui pourraient être prises à l'issue des échanges ainsi que leurs mises en œuvre en l'absence de la représentation indépendantiste".



"Le Palika, non invité en tant qu'organisation propre, ne se rendra pas à Paris", ajoute le texte. Il y réitère "toutefois sa volonté de dialogue et sollicite en conséquence une rencontre avec l'Etat dans les meilleurs délais, dans le droit fil des engagements pris par ses représentants lors de la visite du Ministre délégué à l'Outre-Mer", Jean-François Carenco en septembre.