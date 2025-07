Nouvelle-Calédonie: Christian Tein, président du FLNKS, "contre" l'accord de Bougival

Ajaccio, France | AFP | mardi 29/07/2025 - Le président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), Christian Tein, en visite en Corse, a indiqué mardi à l'AFP être personnellement "contre" l'accord de Bougival sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie signé le 12 juillet par plusieurs leaders loyalistes et indépendantistes.



"Individuellement, je suis contre cet accord parce qu'il ne répond pas à nos attentes, (..) je pense qu'on est trop loin du chemin déjà parcouru", a-t-il dit au téléphone à l'AFP, en marge d'une conférence de presse organisée à Bastia par le parti indépendantiste corse Nazione à laquelle il a participé.



L'Union calédonienne (UC), l’une des principales composantes indépendantistes du FLNKS, dont M. Tein est aussi l'un des cadres, avait critiqué dans un communiqué le 21 juillet le texte de compromis, déplorant que les "fondamentaux du combat du peuple kanak n’y apparaissent pas".



Le texte avait été signé en région parisienne à l'issue de dix jours de discussions à huit clos, notamment par la délégation du FLNKS qui, de retour en Nouvelle-Calédonie, a assuré n'avoir paraphé qu'un "projet d'accord".



"La pression qui a été exercée sur les uns et les autres pendant cette période de discussions, elle a été terrible", a estimé mardi Christian Tein, sous contrôle judiciaire après avoir été en détention provisoire un an dans le cadre de l'enquête sur les émeutes qui ont fait 14 morts et deux milliards d'euros de dégâts en Nouvelle-Calédonie en 2024.



M. Tein a défendu l'accord de Nouméa, signé en 1998, qui avait instauré une autonomie progressive pour la Nouvelle-Calédonie et qui constituait "un bond en avant", alors que celui de Bougival "est quasiment un retour en arrière (...) pour le peuple kanak", a-t-il déclaré.



Interrogé pour savoir si la proposition de l'accord de créer un "état calédonien" et "une nationalité calédonienne" était une avancée, il a répondu: "pour moi, la démarche est biaisée d'emblée parce que l'Etat est toujours dedans, c'est une petite nation dans une grande nation et nous, on ne s'est pas battus, on ne s'est pas engagés dans la réflexion pour la construction de notre pays dans cette démarche-là".



Un congrès du FLNKS pour arrêter une position finale de tous les mouvements indépendantistes sur l'accord de Bougival était prévu le 2 août mais "pourrait être décalé" à "la semaine prochaine", selon M. Tein qui compte y participer en visioconférence, étant interdit de se rendre en Nouvelle-Calédonie.



"Il faut tenter d'aller chercher la pleine souveraineté (...) mais on voit que dans le projet d'accord, on est loin du compte", a-t-il ajouté.