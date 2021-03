Nouvelle-Calédonie: 12 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

Nouméa, France | AFP | lundi 28/02/2021 - Douze employés d'une entreprise de Nouméa ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et évacués vers l'hôpital en "urgence relative", ont indiqué lundi les pompiers.



"Les employés étaient victimes de maux de tête, de vomissements et de somnolence mais étaient tous conscients", a déclaré à l'AFP Géraldine Bourgoin, chef de corps des sapeurs pompiers de Nouméa.



Les faits se sont produits dans les locaux d'un traiteur du quartier de la Vallée des Colons à Nouméa, où l'origine de cette émanation de monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore mais toxique et potentiellement mortel, n'a pour le moment pas été identifiée.



Sur place, les pompiers ont ventilé le bâtiment tandis que les employés intoxiqués ont été placés sous oxygène et évacués vers le centre hospitalier pour y subir des examens complémentaires. Leur pronostic vital n'est pas engagé.



En 2015, un jeune couple était décédé à Nouméa après avoir inhalé du monoxyde de carbone provenant d'un chauffe-eau défaillant.