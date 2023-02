Nouvel appel à la grève jeudi dans les écoles

Tahiti, le 15 février 2023 – Un nouvel appel à la grève est lancé dans les écoles du fenua contre le projet de réforme national des retraites. Tous les syndicats de fonctionnaires d'État en Polynésie appellent à la mobilisation. De nombreuses écoles du 1er degré seront fermées.



Un nouvel appel à la grève est lancé dans les écoles du fenua et dans les services de l’État, ce jeudi. Se basant sur les prérogatives de leurs centrales nationales, tous les syndicats de fonctionnaires d'État invitent à se mobiliser face à la réforme nationale du système des retraites. Comme lors de la dernière grève, les centrales FO et Unsa feront bande à part.



Pour l'Unsa, un rassemblement place Tarahoi, devant la stèle de Pouvana’a est organisé à 8 heures jeudi, suivi d’une marche jusqu'au haut-commissariat où les manifestants installeront un sit-in devant le monument aux morts. Du côté de FO/FSU, on table sur une journée, certes de mobilisation, mais surtout de préparation. En effet, les deux syndicats organisent jeudi une assemblée générale de grévistes, afin “d'échanger et de préparer ensemble la mobilisation renforcée du mardi 7 mars 2023”, selon un communiqué diffusé mercredi.



De nombreuses écoles fermées ce jeudi



La grève s'annonce une nouvelle fois suivie dans les écoles, puisque la commune de Pirae a déjà resencé la fermeture des établissements Val Fautaua, Pirae Taaone et Tuterai Tane. À Papeete, ce sont les écoles Heitama, Raitama, Tama Nui, Ui Tama, Paofai, Pinai et Tamatini/Mamo qui garderont leurs portes closes. Du côté de Faa'a, on dénombre également de nombreux établissements fermés, comme Verotia, Vaiaha, Farahei (et Farahei nui), Teroma et le CJA de Outuaramea.



Côte ouest, à Punaauia, le CJA de Outumaoro mais également les écoles de Maehaa Nui, Punavai Plaine, Uriri Nui et Manotahi n'accueilleront pas leurs élèves. Même constat à Mahina pour les écoles de Fareroi et Hitimahana et à Arue pour celles de Erima et de Tamahana. Du côté de la Presqu'île, ce sont les écoles d'Afaahiti, de Faaone, Héléne Auffray et de Tautira qui annoncent leur fermeture pour une journée.