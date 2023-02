Nouvel an chinois : Papeete brillait aux couleurs de la Chine

Tahiti le 4 février 2023 - L’annuel défilé des lanternes s’est déroulé à Papeete dans la soirée de samedi. La marche était organisée pour célébrer l’achèvement des 15 jours de fête du nouvel an chinois. Un peu plus de 600 personnes ont défilé de l’hôtel de ville jusqu’à la présidence, ou un dîner spectacle les attendait. La dizaine d’associations qui constituent le Si Ni Tong se sont succédé dans des prestations traditionnelles de la culture chinoise.











Rédigé par Guillaume Marchal le Dimanche 5 Février 2023 à 19:17 | Lu 259 fois