Nouveau renvoi du procès du père Sergio

Tahiti, le 4 avril 2023 – Déjà renvoyé le 23 août dernier, le procès pour agressions sexuels sur mineurs de l'ancien prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse, Sergio Tefau, a de nouveau été renvoyé mardi. Prochaine audience le 3 octobre.



Le procès pour agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineur de l'ancien prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse à Taunoa, le père Sergio Tefau, a été renvoyé mardi pour la seconde fois à la demande l'une des parties civiles de ce dossier qui se trouve actuellement hors du territoire. Une prochaine audience a été fixée au 3 octobre prochain. Le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire de Sergio Tefau.



Rappelons que l'ancien prêtre avait été interpellé et placé en garde à vue le 7 mars 2019 dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des faits d'agressions sexuelles sur mineurs et de corruption de mineur. Un adolescent avait accusé Sergio Tefau de lui avoir fait subir des attouchements et de lui avoir fait boire de l'alcool quand un autre mineur avait expliqué que l'ancien prêtre l'avait obligé à regarder des films pornographiques. Placé sous le statut de témoin assisté, Sergio Tefau avait finalement bénéficié d'un non-lieu rendu par le juge d'instruction en charge de l'affaire, Thierry Fragnoli. Après appel du parquet, la chambre de l'instruction avait infirmé cette décision et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'intéressé qui devrait donc être jugé le 3 octobre prochain.