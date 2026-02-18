

Nouveau record pour la Vénus Aorai Race

Tahiti, le 1er mars 2026 - Samedi après-midi, le club Aorai Athlétisme organisait la deuxième édition de la Vénus Aorai Race. Avec sa désormais célèbre double ascension du Tahara’a et son arrivée dans les magnifiques jardins de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, sur un format très court et très intense, cette course à pied attire de plus en plus de monde, avec un niveau qui augmente chaque année. Pour preuve, les 6 km ont été parcourus en 21’ 20’’ par Mathias Girardet, soit une 1’ 40’’ de moins que le précédent record. Chez les femmes, c’est la locale Amandine Matera qui signe un très beau temps en 23’ 52’’.



Le Tahara’a, un lieu magique qui offre un point de vue fabuleux sur la baie de Matavai et l’île de Moorea. Beaucoup de personnes s’y arrêtent pour contempler un spectacle époustouflant. Mais samedi, les nombreux présents sur le site n’étaient pas là pour faire du tourisme. Cet endroit privilégié était le théâtre de la deuxième édition de la Vénus Aorai Race. Une course atypique de 6 km qui propose une double ascension du Tahara’a, un sommet qui devient moins agréable lorsqu’on le monte en courant.



Au départ de la pointe Vénus, plus de 150 coureurs se sont pressés en fin d’après-midi pour cet événement. Ils ont dû rapidement se mettre dans le rythme, car l’intensité imposée par les leaders était très élevée.



“C’est un parcours qui demande effectivement un effort court mais intense. Il y a très peu de plat et beaucoup de montées, donc c’est assez atypique dans le milieu des courses au Fenua. Finir par la remontée du Tahara’a après l’avoir monté en venant de Mahina, redescendu jusqu’au rond-point de l’hôtel Le Tahiti, ça fait mal aux jambes. Mais les coureurs doivent apprécier car ils sont plus nombreux que l’année dernière”, déclarait la vice-présidente du club organisateur, Hélène Lallemant Moe.



Mathias Girardet bat le record



Après la cinquantaine de jeunes qui ont pu profiter de l’événement avec un parcours adapté, les “grands” se sont élancés en fin d’après-midi pour tenter d’échapper au maximum à la grosse chaleur, même si les températures restaient élevées au départ de la course. D’autant que le rythme imposé par le leader Mathias Girardet a très vite créé des écarts. “On était un petit groupe dans la montée. Mais j’ai pris l’allure en main et, à partir de là, j’ai décroché mes poursuivants et j’ai fait la course en tête.” Pour le nouvel arrivant au Fenua et membre du Team Air Tahiti Nui Running, la chaleur est une donnée qui change l’approche des courses.



Mathias Girardet se prépare pour le prochain marathon de Moorea et cette épreuve arrivait à point nommé dans son organisation. “J’ai décidé au dernier moment de participer à cette course et je me suis dit que c’était la bonne occasion de me challenger avant le marathon de Moorea qui aura lieu dans quatre semaines. Il faut s’adapter aux conditions climatiques, c’est différent, mais c’est bien, on découvre d’autres facettes de notre corps.” Après cette parenthèse sur route, le spécialiste du trail reviendra à ses premières amours pour tenter de remporter le Xterra de Moorea.



Pour d’autres, la Vénus Aorai Race était surtout l’occasion de participer à une course conviviale, sans objectif précis, si ce n’est le plaisir de courir. “L’année dernière, je n’ai pas pu y participer car je n’étais pas sur le territoire. Cette année, je tenais à être au départ car ça se passe chez moi, à Mahina. Et je devais m’entraîner en côte, donc ça tombait bien”, confie Amandine Matera, la locale de l’étape, victorieuse chez les féminines. Pour elle aussi, ce type de course permet de préparer son objectif principal : la qualification aux Jeux du Pacifique sur 3 000 mètres steeple. “Je vais consacrer mon année à cette discipline, mais je vais aussi essayer de participer à ce genre de courses, sans dépasser cinq kilomètres.” Une épreuve qu’elle a attaquée tambour battant. “Je voulais ne pas partir trop vite, mais je ne me suis pas écoutée”, sourit-elle. “Il y avait un bon peloton et, avec le vent de face, je voulais me mettre à l’abri. Même si j’ai mis beaucoup d’énergie sur le plat, je savais que dans la montée, j’aurais de bonnes sensations.”

La Vénus Aorai Race se fait une belle place dans le calendrier des courses au Fenua. Son originalité, son format et la diversité de ses participants en font un rendez-vous incontournable de la saison des runneurs de tous horizons.











