Nouveau record de production d'énergies renouvelables à Tahiti

Tahiti, le 28 janvier 2021 – EDT Engie a indiqué, jeudi, dans un communiqué qu'un nouveau record de production photovoltaïque a été battu le 22 janvier. Les 2 400 producteurs indépendants de Tahiti ont en effet fourni une puissance de 20,97 MW entre 11 h 30 et 12h, soit l’équivalent de la production de deux groupes thermiques de la centrale de la Punaruu.



Vendredi dernier, les 2 400 producteurs indépendants d'électricité de Tahiti ont fourni une puissance de 20,97 MW entre 11 h 30 et 12h. Soit le nouveau record pour la production photovoltaïque à Tahiti. Les 20,97 MW équivalent à presque 25% de la puissance appelée totale (81 MW) de l’île comme l'a indiqué, jeudi, la société EDT Engie dans un communiqué. Soit l’équivalent de la production de 2 groupes thermiques de la centrale de la Punaruu.



En application des règles de placement des énergies renouvelables, cette production photovoltaïque a été injectée en priorité dans le réseau électrique, par les équipes du dispatching de la centrale de la Punaruu.



Ainsi en 2020, la production photovoltaïque a représenté notamment 10% de la consommation globale de Tahiti. La moitié est autoconsommée, et l’autre moitié est livrée et facturée aux réseaux de distribution d’EDT Engie et de Tahiti Sud Energie. Cette production photovoltaïque annuelle représente une économie de carburant de 10 000 000 de litres de gasoil, soit l’équivalent de 300 semi-remorques a précisé la société. Rappelons que l'un des objectifs du Pays en matière de transition énergétique est de parvenir 75% d'énergies renouvelables à l'horizon 2030. En 2020 ce taux était proche des 40%.