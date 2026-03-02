

Nouveau mandat pour Teura Iriti

Arue - Avec quatre opposants face à elle, la maire sortante Teura Iriti, tête de liste Arue Ia Papa’oa, a été réélue au premier tour avec 63,5 % des voix. Avec cette large victoire, Teura Iriti s’est vu renouveler la confiance que les habitants avaient en elle. Une belle preuve d’attachement qui permettra à Arue de continuer à être “la ville où il fait bon vivre”.



Le suspense n’a pas duré trop longtemps. À Arue, le duel qui opposait Daniel Vanaa, tête de liste Tavini Ia oe Arue, Tepuanui Snow, de Ia Ora Arue, Tapuarii Barboos, d’Arue Ia Rama, Ariitaia Taupua, de Tamarii Fetia Api - A Here Ia Arue, et la maire sortante Teura Iriti, de Arue Ia Papa’oa, a vite tourné à l’avantage de cette dernière. Avec 63,5 % des voix, la maire sortante a relégué son premier concurrent à 1 908 voix derrière elle. Une victoire écrasante qui prouve bien l’attachement des habitants de Arue pour leur tāvana.



Avec environ dix nouvelles têtes sur sa liste, la candidate se veut pourtant dans la continuité, proche de sa population. Avec plusieurs projets en cours, la priorité reste la création d’un centre de vie pour la commune, un endroit qui donnera de l’emploi et où il fera bon vivre. La rénovation des infrastructures sportives pour les Jeux du Pacifique et le développement des structures d’accueil pour les personnes âgées seront aussi de nouveaux défis. Beaucoup de travail attend la maire sortante pour que Arue continue de préserver ses habitants.



Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 15 Mars 2026 à 23:08 | Lu 285 fois



