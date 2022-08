Nouveau contretemps pour le procès du Dr Théron

Tahiti, le 25 août 2022 – Le procès du docteur Théron doit être renvoyé ce vendredi pour la cinquième fois. En cause, une nouvelle expertise demandée par la défense.



Énième rebondissement dans l’affaire de l'agression d'un huissier de justice par le docteur Jean-Paul Théron en septembre 2021. Alors que le procès pour "violences volontaires" du médecin –connu pour ses prises de position contre la stratégie de lutte anti-Covid du gouvernement– avait été renvoyé à quatre reprises jusqu'ici, la défense du Dr Théron demandait que la victime soit de nouveau examinée par un médecin. La nouvelle expertise médicale a été versée depuis au dossier et elle devrait changer la donne. Mais dans une autre direction que celle voulue par la défense du Dr Théron.



L'expert qui a examiné le clerc d’huissier a en effet estimé que les violences lui avaient causé une incapacité totale de travail de dix jours, contre huit jours fixés initialement lors de la première expertise. Deux jours supplémentaires qui font que l’affaire relève désormais d’une composition collégiale de magistrats, et non plus d’une audience en juge unique. Le procès du docteur Théron, prévu ce vendredi matin, devrait donc être renvoyé une cinquième fois. La dernière fois qu'il l'avait été, en mai dernier, c'est parce que le docteur Théron se présentait aux élections législatives.



Les faits reprochés au médecin, qui a depuis été interdit d’exercer pour des manquements aux règles déontologiques, s’étaient déroulés le 16 septembre 2021. À l'époque, le docteur Théron avait agressé un clerc d'huissier venu à son domicile pour lui notifier une procédure disciplinaire initiée à son encontre par le conseil de l'ordre des médecins. Il avait précisément jeté un “objet métallique lourd” qui avait blessé l'huissier. Une semaine plus tard, il avait insulté une gendarme venue pour lui remettre une convocation. Puis, il avait finalement été interpellé à Paea par les gendarmes, offrant une très médiatique résistance passive aux forces de l'ordre.