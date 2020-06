Nouveau cadre pour le permis de conduire

Tahiti, le 25 juin 2020 - Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a crédité jeudi d’un avis non qualifié, par 46 voix, le projet de loi du Pays visant à rénover le cadre réglementaire qui régit l’activité d’auto-école en Polynésie et la formation à la conduite des véhicules à moteur.



Le texte a été présenté à la consultation du Cesec dans le cadre d’une procédure d’urgence. Ce projet de loi prévoit notamment d’élargir les moyens consacrés à l’enseignement de la conduite par la possibilité d’enseigner la théorie à distance. Il s’efforce en outre de préciser le cadre de l’apprentissage à titre gratuit de la conduite, afin de faciliter l’intervention du secteur associatif dans ce domaine. La capacité est aussi prévue pour les Centres de formation professionnelle des adultes (CFPA) d’inclure dans leur cursus pédagogique la formation de leurs stagiaires, afin de faciliter leur insertion professionnelle. Ce projet de loi du Pays s’inscrit dans la poursuite de l’objectif d’accompagnement des élèves en formation à la conduite et à la sécurité routière, déjà initié par la loi du 5 décembre 2019 qui avait instauré l’aide au financement du permis de conduire.