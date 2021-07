“Nous ne voulons pas être les premiers réfugiés climatiques”

Et pour garantir la pérennité de l’ouvrage par un entretien régulier, la structure accueillera une école avec des salles de classes, une salle des maîtres et des bureaux à l'étage. “On l'a vu par le passé, c’est l’usage quotidien qui permet d’assurer l’entretien, sinon en l'espace de cinq ou six ans ça se dégradent très vite. Il y aura donc aussi des locaux en configuration abris”, précise Cédric Haugomat, à la tête de la direction de l'ingénierie publique au haut-commissariat. Aussi, le bâtiment prévoit un local pour un groupe électrogène, un autre pour une pompe comprenant tout un système de “potabilisation” et dans la structure en béton, des citernes d’eau, alimentées en eau de pluie et capables d’assurer une autonomie de 72 heures en cas de crise. Coût de l'opération : 440 millions de Fcfp, financés à hauteur de 5% par la commune. Les études de conceptions étant finalisées, les travaux devraient débuter en septembre, pour une livraison en 2023.



Outre Manihi, trois autres îles des Tuamotu devraient accueillir des centres d'incendie et de secours (C.I.S.). C'est le cas de Rangiroa, de Fakarava ou de Nukutavake. “Le dossier est en cours”, confirme le maire de Fakarava, Etienne Maro. “Ce centre pourra aura une capacité de 300 personnes. Il nous en faut un, parce qu'on reçoit beaucoup de touristes et qu'on n’a pas de pompiers. C’est particulièrement important. On va demander à l’État de soutenir le projet. On n’a pas le choix”.