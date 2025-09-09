

"Nous avons un accord" pour TikTok, assure Donald Trump, qui prolonge le délai avant l'interdiction

Washington, États-Unis | AFP | mardi 16/09/2025 - Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, dont la version américaine doit selon Washington passer sous contrôle national, a déclaré mardi Donald Trump.



"Nous avons un accord pour TikTok. J'ai conclu un accord avec la Chine. Je vais parler vendredi au président (chinois) Xi (Jinping) pour tout confirmer", a dit le président américain à des journalistes en partant pour une visite d’État au Royaume-Uni.



Avant de s'envoler, le chef de l’État américain a signé un décret prolongeant pour la quatrième fois le délai avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la plateforme aux Etats-Unis, prévue par une loi du Congrès depuis janvier.



La date butoir pour la cession, qui rendrait la loi caduque, est désormais repoussé au 16 décembre.



Selon le secrétaire au Trésor des États-Unis Scott Bessent, le protocole prévoit que la plateforme de partage de courtes vidéos, propriété du groupe chinois ByteDance, passe sous contrôle américain avec l'entrée ou la montée au capital d'un ou plusieurs investisseurs basés aux États-Unis.



Les détails n'ont pas encore été rendus publics mais, selon le Wall Street Journal, les activités de TikTok aux États-Unis seraient contrôlées par un consortium d’investisseurs comprenant le géant technologique Oracle et les fonds d'investissement californiens Silver Lake et Andreessen Horowitz, alors que les négociations s’accélèrent selon des sources proches du dossier.



Lundi, l'adjoint au responsable de l'Administration chinoise du cyberespace (CAC), Wang Jingtao, a indiqué que les parties s'étaient entendues sur "l'utilisation sous licence de l'algorithme" et d'autres fonctionnalités protégées par la propriété intellectuelle.



L'accord implique également que la maison mère de la plateforme, ByteDance, "confie la gestion des données et de la sécurité des contenus des utilisateurs américains" à un tiers, selon le dirigeant chinois.



Cette question de la propriété de l'algorithme et du contrôle des données des utilisateurs est au cœur des préoccupations des élus américains.



Le Congrès a adopté au printemps 2024 une loi imposant à ByteDance de céder le contrôle de TikTok aux États-Unis sous peine d'interdiction.



Ce texte visait à empêcher que les autorités chinoises ne puissent mettre la main sur des données personnelles d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis ou ne soient en mesure d'influencer l'opinion américaine via le puissant algorithme du réseau social.



TikTok a admis que des employés basés en Chine avaient eu accès à des données d'utilisateurs américains, mais a assuré que rien n'avait été communiqué au gouvernement chinois.



La possibilité pour la version américaine de TikTok d'utiliser l'algorithme, qui resterait propriété de ByteDance, et non une séparation pure et simple, ne résoudrait pas totalement les questions soulevées par le Congrès.



La date limite, initialement fixée au 19 janvier, avait déjà été repoussée à trois reprises par le président Trump avant mardi.



Selon plusieurs médias américains, un protocole avait été trouvé en avril, avant que les relations commerciales et diplomatiques entre Chine et Etats-Unis ne se tendent brutalement, sur fonds de nouveaux droits de douane.



Il prévoyait la participation d'Oracle, qui héberge déjà les données de la version américaine de TikTok sur ses serveurs américains, ainsi que du gestionnaire d'actifs Blackstone et de l'entrepreneur Michael Dell.



D'autres candidats à un rachat de la plateforme s'étaient positionnés, en particulier le "Project Liberty" de l'entrepreneur Frank McCourt et la start-up d'intelligence artificielle (IA) générative Perplexity AI, chacun voulant intégrer l'application à un modèle plus large.

