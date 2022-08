Nos pompiers de retour au fenua

Tahiti, le 27 août 2022 – Les vingt sapeurs-pompiers du fenua partis en métropole le 12 août dernier pour aider leurs confrères dans l’hexagone sont revenus à Tahiti vendredi soir. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le président Edouard Fritch.



Les sapeurs-pompiers, partis en métropole le 12 août dernier pour soutenir leurs collègues fortement mobilisés dans la lutte contre les incendies d’espaces naturels du département de la Gironde, ont terminé leur mission le 22 août dernier. Ils ont atterrri à l’aéroport de Tahiti-Faa’a par le président du Pays, Edouard Fritch et la dierctrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez



Durant cette mission de deux semaines, les pompiers du fenua ont prêté main forte aux pompiers métropolitains qui luttent depuis des semaines contre de violents ioncendies. Les soldats du feu polynésiens ont été engagés sur la commune de Hostens dans le département de la Gironde. Ils ont soutenu les forces locales d’intervention et finalisé le traitement d’un incendie de forêt de grande envergure. Ils ont été regroupés avec des renforts provenant de La Réunion et de Mayotte.



Lors de cette mission, le détachement ultra marin a été chargé, avec le soutien des sapeurs-pompiers locaux, du traitement des lisières de feu (finalisation des opérations d’extinction) et de la surveillance des zones brûlées (détection et traitement des départs de feux).