

Norvège: une autoroute et une voie ferrée emportées par un glissement de terrain

Oslo, Norvège | AFP | samedi 30/08/2025 - Un glissement de terrain dans l'ouest de la Norvège a emporté samedi une portion d'autoroute et de voie ferrée sur plusieurs dizaines de mètres, faisant un mort, ont annoncé les autorités.



Un énorme trou traverse les deux voies de l'autoroute E6 et la voie ferrée qui longe la route à Levanger, où s'est produit le glissement de terrain, selon les photos des médias norvégiens.



Un Danois qui travaillait sur le site, porté disparu, est présumé mort, a indiqué la police du district de Trøndelag dans un communiqué.



Deux maisons proches du lieu du glissement de terrain ont été évacuées.



L'entreprise publique chargée de gérer l'infrastructure des chemins de fer norvégiens effectuait des travaux pour stabiliser le sol le long de la voie ferrée, a indiqué l'entreprise à la chaine de télévision NRK.



Il est cependant trop tôt pour dire si ces travaux ont pu entrainer le glissement de terrain, selon le groupe. A cet endroit le sol est largement constitué d'argile qui peut provoquer de tels phénomènes, selon des experts cités par l'agence de presse NTB.



L'autoroute E6 va être fermée plusieurs jours, selon l'administration norvégienne des routes.

