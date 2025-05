Norvège: le cargo échoué dans un jardin renfloué

Oslo, Norvège | AFP | mardi 27/05/2025 - Le porte-conteneurs de 135 mètres de long qui s'est échoué à quelques pas de la maison d'un Norvégien dans un fjord a été renfloué mardi, a dit à l'AFP le patron de la société chargée de l'opération.



"Nous venons de le remettre à flot", et une inspection sous-marine est en cours, a déclaré Ole T. Bjørnevik, le directeur général de BOA Offshore.



La télévision norvégienne a diffusé les images du cargo quittant lentement la côte où il s'était échoué. L'opération n'a duré qu'une trentaine de minutes.



Les conteneurs - hormis ceux retirés pour alléger le bateau, environ 1.300 tonnes selon le média public NRK - sont toujours à bord et seront déchargés ce soir, a ajouté le responsable.



Le NCL Salten a terminé sa course dans le jardin de Johan Helberg, à quelques mètres seulement de sa maison à Byneset, près de Trondheim, dans le centre de la Norvège, jeudi au petit matin.



"C'était bien de faire sa connaissance, mais maintenant il est temps de dire adieu", s'est-il amusé mardi auprès de NRK.



Un marin ukrainien d'une trentaine d'années était de quart à ce moment là et a dit s'être endormi, selon la police norvégienne qui l'a mis en examen pour "négligence dans la navigation".



Ce marin a aussi raconté qu'aucune alarme de protection du pont du cargo n'avait fonctionné, a expliqué Kjetil Bruland Sørensen, le procureur du district de police de Trøndelag à l'agence de presse NTB.



L'enquête doit également déterminer si les règles relatives aux heures de travail et de repos ont été respectées à bord du navire, selon la police.



Johan Helberg, profondément endormi lui aussi, n'a été tiré du lit que par le tambourinement et les appels paniqués de son voisin.



"Ca a sonné à la porte à un moment de la journée où je n'aime pas ouvrir", avait confié M. Helberg à la chaîne TV2.



Le voisin, Jostein Jørgensen, a raconté auprès de la même chaîne avoir été réveillé aux alentours de 05H00 jeudi par le bruit d'un bateau qui se dirigeait "à pleine vitesse vers la terre", et avoir accouru chez Johan Helberg.



Aucun des 16 membres de l'équipage n'a été blessé.