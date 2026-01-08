

Norvège: la princesse Mette-Marit, un conte de fées qui vire au cauchemar

Oslo, Norvège | AFP | lundi 02/02/2026 - Avatar moderne de Cendrillon, la princesse Mette-Marit, future reine de Norvège, a vu son conte de fées tourner au cauchemar en quelques mois, fragilisée coup sur coup par l'affaire Epstein et le procès pour viols de son fils.



L'histoire de cette mère célibataire d'origine modeste métamorphosée au hasard d'une rencontre avec le prince héritier Haakon, en pièce maîtresse de la famille royale avait conquis le cœur des Norvégiens.



Mais les échanges soutenus entre Mette Marit et le financier américain Jeffrey Epstein, publiés ce weekend dans la presse norvégienne, ont révélé entre eux une complicité insoupçonnée qui choque dans le pays.



Fait inhabituel, le Premier ministre, Jonas Gahr Støre, l'a appelée à s'expliquer sur le contenu de ces multiples courriels échangés de 2011 à 2014 avec le criminel sexuel américain, condamné en 2008 et qui s'est suicidé en prison en 2019.



Les commentateurs se demandent même si elle pourra un jour accéder au trône. Dans un sondage publié mardi par la chaîne TV2, 47,6% des personnes interrogées disent qu'elle ne devrait pas devenir reine, et seules 28,9% répondent le contraire.



En 2012, alors que Jeffrey Epstein dit être à Paris "en quête d'une épouse", Mette-Marit lui répond que la capitale française est "bien pour l'adultère" mais que "les Scandinaves (font) de meilleures femmes".



En 2011, alors qu'il a déjà été condamné, elle dit l'avoir "googlé", que cette recherche sur lui "n'a pas fait une très bonne impression" et ponctue sa phrase d'un smiley. Puis, elle loge quatre jours à son domicile en Floride en 2013.



La princesse admet aujourd'hui "une erreur de jugement".



Au même moment, elle doit composer avec le procès de son fils Marius Borg Høiby, né d'une brève relation antérieure à son mariage avec Haakon en 2001.



L'homme de 29 ans doit répondre à partir de mardi de 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences contre d'ex-compagnes, qui pourraient lui valoir plusieurs années de prison s'il est reconnu coupable.



- Jeunesse agitée -



Née le 19 août 1973 d'un père ayant des problèmes d'alcool et d'une mère employée de banque à Kristiansand (sud), dans la "Bible Belt" du pays protestant, Mette-Marit Tjessem Høiby a connu une ascension sociale prodigieuse.



Aujourd'hui âgée de 52 ans, la grande femme blonde est passée d'une jeunesse agitée dans le milieu de la "house" où la drogue circulait en abondance à une vie assagie aux côtés de l'héritier de la couronne.



Selon ses propres mots, elle est "l'adolescente la plus consciencieuse au monde", "très gentille" et "conformiste" jusqu'à ses 16 ans et un échange scolaire en Australie.



Un séjour aux antipodes qui transformera sa personnalité et la verra briser le moule de son enfance.



De retour au pays, elle se rase le crâne, se fiance avec un homme qui l'introduira au milieu de la "house" à Oslo -- elle y expérimente haschich et ecstasy, selon une biographie non officielle --, et donne naissance à Marius à l'issue d'une brève romance.



Lors d'une conférence de presse expiatoire, juste avant son mariage avec Haakon, elle admet avoir eu une vie dissolue.



"Ma rébellion d'adolescente a été plus forte que pour beaucoup de personnes", dit-elle. "J'étais dans un milieu où de nombreuses limites ont été (...) dépassées".



- Drame silencieux -



C'est en 1999, lors d'un festival de musique près de Kristiansand, que Mette-Marit fait connaissance avec Haakon.



Son CV est alors maigre, mais la serveuse de restaurant, jolie et d'apparence réservée en public, séduit le futur roi, puis les Norvégiens qui passent l'éponge sur son passé dissolu.



La famille royale norvégienne n'est pas étrangère aux profils atypiques: ayant lui-même dû ferrailler dur pour obtenir le droit de se marier avec une roturière, le roi Harald, actuellement sur le trône, accepte de bonne grâce la différence.



Du mariage de Mette-Marit avec Haakon naîtront deux enfants, la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sverre Magnus.



Mais derrière son apparence rangée et son sempiternel sourire, un drame silencieux se joue.



En octobre 2018, le couple princier sème la stupeur en annonçant à la télévision que Mette-Marit souffre d'une forme rare de fibrose pulmonaire, maladie incurable des poumons qui provoque des gênes respiratoires.



Une condition qui l'oblige par moments à alléger, voire suspendre, ses engagements officiels et va probablement la contraindre à subir bientôt une périlleuse transplantation pulmonaire.

le Mardi 3 Février 2026 à 06:33 | Lu 117 fois





