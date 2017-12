Noël pour les personnes sans domicile fixe à la présidence

PAPEETE, 22 décembre 2017 - Le président Edouard Fritch et son gouvernement, ont accueilli, jeudi soir, des sans domicile fixe pour une distribution de repas et de cadeaux, sous le chapiteau de la Présidence de la Polynésie française.



Environ 300 personnes ont ainsi été invitées à la Présidence pour célébrer Noël. Les invitations ont été lancées par le président, en concertation avec plusieurs personnalités et associations qui œuvrent pour les sans domicile fixe.



La soirée comportait plusieurs animations, avec notamment des prestations de danse moderne du groupe All in one, un spectacle d’humoristes et des chansons interprétées par Guillaume Matarere.



L’esprit des fêtes de fin d’année était bien présent pour cette soirée de partage et de joie, à quelques jours du Réveillon de Noël.