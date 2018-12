Noël, en mode écolo !

Papeete, le 6 décembre 2018 - S'il y a bien une période de l'année où la société de consommation bat son plein, c'est pendant les fêtes de Noël. Cadeaux, repas gargantuesques, décorations, sapins…, si les tentations sont grandes, il est pourtant tout à fait possible de passer un Noël festif et écolo. Pour cela, il suffit d'avoir de la volonté, de connaître quelques astuces et de suivre ces règles d'or : on privilégie le local et on évite le plastique.



Qui dit Noël, dit forcément sapin de Noël. "Naturellement, on déconseille d'acheter un sapin en plastique, car il deviendra fatalement un jour un déchet plastique. Il existe des alternatives ", précise d'emblée Sarah Dukan de l'association Zéro déchet. Et effectivement, au gré des goûts et même des couleurs, il est possible de remplacer ce pseudo-conifère en plastique par quelque chose de moins commun. Si vous vous sentez l'âme d'un Rembrandt, vous pourrez dessiner et colorier ce type d'arbre sur un morceau de tissu. Vous pouvez aussi confectionner un sapin à partir de palettes de bois ou même simplement ramasser quelques branches de aito, si le bricolage ou le dessin ne sont pas dans vos gènes.