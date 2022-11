Noa Teiva et Tahia Cambet champions du monde de 'Ori Tahiti

Tahiti, le 28 novembre 2022 – La 9e édition de ‘Ori Tahiti Nui Competitions s’est tenue ce week-end à l’hôtel Tahiti by Pearl Resorts de Arue avec un point d’orgue dimanche, pour la finale du Grand Prix ‘Arioi et dans la soirée, la 3e édition de ‘Ori Tahiti Nui World Championship, avec la participation d’une trentaine de concurrents. Ces deux compétitions sont ouvertes aux artistes internationaux, à l’instar du Hura Tapairu.



La 9e édition du ‘Ori Tahiti Nui Competitions a débuté samedi en salle Endeavour de l’hôtel Tahiti by Pearl Resorts de Arue et s’est achevée dimanche soir. À l’instar du Hura Tapairu, cette compétition permet à des adeptes de toutes nationalités de participer à un concours de ‘Ori Tahiti en Polynésie. Les artistes pouvaient se présenter dans quatre catégories. La catégorie Solo était déclinée en sous-catégories de tranches d’âge et de genre. La catégorie Duo était dédiée aux plus de 16 ans et les deux dernières, Mehura et ‘Ōte’a étaient réservées à des formations de cinq artistes âgés d’au moins 14 ans. Les primés hommes/femmes de la division adulte ‘Arioi– en catégorie Solo, Toa, Aito et Hiva – se sont affrontés, dimanche soir, pour une ultime présentation afin de tenter de remporter le Grand Prix ‘Arioi. Le 3e Championnat du monde de ‘oritahiti s’est déroulé à la suite de cette finale, avec 30 participants en lice pour le prestigieux titre.

Pour noter les finalistes et les concourants du championnat, un jury exclusivement composé de chefs de troupe était présent : Hirohiti Tematahoa de Hanatika, Mateata Legayic de Toakura, Jean-Marie Biret de Manahau, Makau Foster de TamarikiPoerani, Moanaura Teheiura de Pina’ina’i, Teraurii Piritua de Ori i Tahiti, Olivier Lenoir de Tahiti ia ruru tu noa, Tiare Trompette de Hei Tahiti et Tiana Liufau de Nonosina.



Finale du Grand Prix ‘Arioi



Les participants de la division adulte ‘Arioi du ‘Ori Tahiti Nui Competitions en catégorie Solo se sont présentés dimanche matin sur un ‘ōte’a de 1’45, et les lauréats ont enchaîné avec la finale dès dimanche soir. Les six finalistes étaient en lice pour tenter de remporter le Grand Prix ‘Arioi, en se présentant sur un ‘ōte’a improvisé de 1’45. Ce sont finalement Jessy Pumphrey, la lauréate ‘Aito Vahine, et Mahiti Pepehau, le lauréat en ‘Aito Vahine, qui ont remporté les Grand Prix ‘Arioi Vahine et Tane 2022, face à Emana Lehartel (lauréat Toa Tane), Yvannick Dahlan (lauréat Hiva Tane), Mania Porlier (lauréate Toa Vahine) et Maheana Atapo (Hiva Vahine).



Championnat du monde de ‘Ori Tahiti



Une trentaine d’artistes, dont plus de la moitié venue de l’étranger – Mexique, États-Unis, Japon, France –, ont foulé la scène dimanche soir, pour tenter de remporter un des titres de la 3e édition du Championnat du monde de ‘Ori Tahiti. Les danseuses de la compétition avaient deux passages obligatoires en ‘ote’a et en mehura, et les danseurs devaient également se présenter sur un ‘ote’a et sur un ‘ori toa (danse guerrière) ou sur un ‘aparima tane.

Après plus de deux heures de prestations, le jury a rendu son verdict après délibérations. Les grands champions de cette année sont Noa Teiva et Tahia Cambet, suivis de Tommy Tihoni et de Leiisa Case en deuxième place, ainsi que Eli Tiguelo et Samantha Montes Sanchez qui sont venus compléter le podium. Les lauréats ont remporté, en plus de leur titre de champions, des billets d’avion offerts par Air Tahiti Nui. Les lauréats résidents ont donc accès aux destinations desservies par la compagnie. Quant aux lauréats internationaux, ils devront utiliser leur titre de transport pour revenir concourir à la prochaine édition du ‘Ori Tahiti Nui Competitions.



Pour rappel, pour participer au ‘Ori Tahiti Nui World Championship, il fallait être âgé de 18 à 35 ans et avoir remporté un de ces titres : 1ère place overall d'une Compétition ou d'un Heiva international ou virtuel ; 2e place si le 1er ne correspondait pas à la catégorie d'âge requise ; les titres 'Arioi Vahine ou 'Arioi Tane de la 'Ori Tahiti Nui Solo Competition ; un des prix de “Meilleur(e) danseur/se" au Heiva i Tahiti ; ou une victoire au 'Ori Tahiti Nui World Championship. Être titulaire d'un Certificat de fin d’études traditionnelles (CFET) ou d'un Diplôme d’études traditionnelles (DET) délivré par le Conservatoire Artistique de la Polynésie française était également valable.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Mardi 29 Novembre 2022 à 10:05 | Lu 130 fois