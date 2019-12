Nicole Sanquer quitte le groupe Tapura

Lire aussi : Nicole Sanquer candidate à Mahina

La député et représentante originaire de Mahina, Nicole Sanquer, a déposé jeudi sa démission du groupe Tapura à l’assemblée. L’élue a demandé à siéger en tant que « non inscrite » à compter de la prochaine séance plénière du 10 décembre qui sera consacrée au vote du budget 2020. Nicole Sanquer, que nous n’avons pas pu joindre, a rencontré jeudi le président du Pays et du Tapura, Edouard Fritch, pour l’informer de sa décision. Selon nos informations, elle n’a pas demandé à quitter le parti politique Tapura Huiraatira.Si la décision a surpris son monde, elle n’est pas totalement inattendue. Nicole Sanquer a déjà régulièrement affiché des dissensions avec le gouvernement ou le groupe Tapura à l’assemblée sur des sujets spécifiques. En juillet dernier, la député et présidente de la fédération Tapura de Mahina avait également annoncé sa candidature aux municipales contre le maire Tapura sortant, Damas Teuira.